"Должна прекратить свое существование". Александр Терен рассказал об унижениях на МСЭК

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Александр вспомнил, что после того, как он потерял обе ноги на фронте, ему пришлось проходить МСЭК для получения группы инвалидности.

"Ты должен ходить без двух ног по всем кабинетам. А как мы знаем, обычно хирурги находятся на третьем этаже. Ты доказываешь, что потерял ноги на войне, а не до войны, например. А они тебе говорят пройти комиссию", - рассказал Терен.

Протезированный ветеран войны возмущен тем, что после прохождения военно-врачебной комиссии, во время которой выясняют, нет ли сопутствующих заболеваний, или ранений, нужно проходить еще МСЭК.

Александр Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

"Там тоже сидит 4-5 человек, которые снова тебя заставляют проходить врачей тех, что ты прошел на ВВК. Опять ходить по этим очередям, ждать, пока тебя кто-то примет, пока тебе врач перепишет из заключения ВВК еще раз на бумажку уже якобы свое заключение, но все слово в слово то, что было написано там", - поделился Будько.

Александр говорит, что ему повезло и ему дали первую группу инвалидности на всю жизнь. Однако есть случаи, когда людям с потерей конечности дают только на год или два года группу инвалидности.

"МСЭК - это вещь, которая должна прекратить свое существование. Это просто питомник взяточничества, где люди требуют, пишут, намекают на то, что если там не подогреем как-то, то вы не получите третью, вторую группу. То есть спекулируют и группами, и сроком, и видами поражений. Там короче очень много махинаций", - отметил Терен.

Напомним, до полномасштабной войны Будько работал баристой. В 2022 году он вступил в ряды добровольческого батальона "Карпатская Сечь".

Во время боев в Харьковской области на Изюмском направлении получил тяжелое ранение, потерял обе ноги. После он прошел реабилитацию в США и начал ходить с протезами.