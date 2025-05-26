Верните тишину в квартиру: 4 простых способа сделать тихим скрипящий пол

Почему пол скрипит

Скрип - это не просто шум, а сигнал о трении между элементами конструкции. В деревянных полах основными причинами становятся усыхание материала, ослабление креплений и сезонные колебания температуры и влажности.

Зимой древесина сжимается, летом - расширяется, что и вызывает микродвижения. Из-за этого со временем появляются щели между досками и ослабляются соединения.

В ламинате и паркетной доске скрип обычно возникает из-за неровностей основания или слишком тонкой подложки. Даже в плитке на бетонном основании иногда бывает скрип - особенно если покрытие уложено на влажную стяжку или разрушенная затирка.

Тальк или детская присыпка

Самый простой способ избавиться от скрипа - это сухая присыпка в виде талька или детской пудры. Она работает как сухая смазка, проникая в микрощели между досками и уменьшая трение.

Просто нанесите средство на скрипучие места и с помощью линейки или пластиковой карточки вдавите его в щели. Затем пройдитесь по участку, чтобы средство лучше распределилось. Излишки легко убрать пылесосом.

Этот метод дает эффект на 3-6 месяцев, а повторная обработка раз в полгода позволит сохранять тишину на протяжении всего отопительного сезона.

Графитовый порошок

Если тальк не помог или эффект оказался коротким, попробуйте графитовый порошок. Его можно купить в хозяйственном магазине или натереть со стержня карандаша. Графит создает более стойкую смазочную пленку и хорошо работает под большой нагрузкой. Он не боится влаги и сохраняет эффективность надолго.

Средство втирается в щели так же, как и тальк, но стоит быть осторожным - оно может оставлять пятна, особенно на светлом полу. Этот способ активно применяли еще в старинных особняках, натирая стыки паркета для тихой походки.

Чтобы пол не скрипел, надо его правильно уложить еще на стадии ремонта (фото: Freepik.com)

Саморезы, скобы и клинья

Когда скрип возникает из-за расшатанных досок, самое надежное решение - их дополнительное крепление. Для деревянного пола хорошо подойдут саморезы, закрученные под углом в лаги, или финишные гвозди.

Если доступ сверху затруднен, как в случае с ламинатом, можно установить крепление снизу - через подвал или техническое пространство, если это частный дом.

В квартире можно использовать специальные скобы, которые вставляются между досками и удерживают их вместе. Перед монтажом обязательно проверьте, чтобы под полом не было труб или проводов. Этот метод обеспечивает долговременный эффект и подходит даже для сильно изношенных полов.

Силиконовый спрей

Для тех, кто не хочет сверлить или разбирать пол, пригодится силиконовый спрей. Он создает тонкую водоотталкивающую пленку, устраняющую трение между элементами покрытия. Особенно эффективно средство для ламината и паркетной доски с замковыми соединениями.

Спрей распыляется в щели, после чего поверхность нужно оставить на 2-3 часа без нагрузки. Перед обработкой важно тщательно очистить пол, иначе пыль превратит спрей в липкую массу. Такой метод не только устраняет скрип, но и защищает от влаги - отличный вариант для кухни и коридора.