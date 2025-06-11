"Возврата нет". Глава OpenAI объявил о начале новой эпохи для человечества

Хотя пока нет очевидных признаков (роботы не гуляют по улицам, болезни не побеждены), за кулисами в технологических компаниях появляются системы, способные превзойти общий человеческий интеллект.

"В определенном смысле ChatGPT уже мощнее любого человека в истории", - отметил Альтман, добавив, что сотни миллионов людей ежедневно пользуются им для все более сложных задач.

Путь к сверхинтеллекту

Альтман озвучил сроки, которые могут удивить многих. Уже к следующему году, по его прогнозам, появятся агенты, способные выполнять реальные когнитивные задачи, что изменит разработку программного обеспечения. В 2026 году ожидаются системы, способные делать оригинальные открытия, а к 2027 году - роботы, способные выполнять задачи в реальном мире.

Каждый следующий этап значительно превосходит предыдущий, указывая на неуклонный рост возможностей ИИ, который в итоге приведет к системам с интеллектом, многократно превосходящим человеческий во многих сферах. "Мы не знаем, насколько далеко можем зайти за пределы человеческого интеллекта, но скоро узнаем", - заявил глава OpenAI.

Ускорение прогресса благодаря обратной связи

Особую тревогу вызывает то, что современные ИИ-системы уже способны ускорять свое собственное развитие. Альтман называет это "начальной версией рекурсивного самосовершенствования". "Если мы сможем делать десятилетие исследований за год или месяц, темп прогресса изменится кардинально", - пояснил он.

Это ускорение будет усиливаться по мере того, как различные циклы обратной связи - экономическая ценность, развитие инфраструктуры, появление более мощных систем, будут подпитывать друг друга. Кроме того, создание роботов, способных производить других роботов, может привести к взрывному росту.

"Скорость появления новых открытий будет колоссальной", - прогнозирует Альтман. "Трудно представить, что мы откроем к 2035 году: может быть, мы перейдем от решения задач физики высоких энергий к началу колонизации космоса в следующем году"

Жизнь рядом со сверхинтеллектом

Несмотря на масштабные перемены, многие аспекты жизни останутся привычными: люди будут строить отношения, создавать искусство и наслаждаться простым досугом. Но общество столкнется с серьезными потрясениями - "целые категории профессий" исчезнут, и этот процесс может идти быстрее, чем мы успеем адаптироваться.

Позитивная сторона, по мнению Альтмана, в том, что мир станет настолько богаче, что позволит рассматривать новые, ранее невозможные, политические решения. Он предлагает представить фермера тысячу лет назад, который считал бы сегодняшнюю работу "развлекательной игрой", ведь у нас есть еда и досуг.

Какие могут ожидать проблемы

Одной из ключевых задач остается проблема действия сверхинтеллекта в интересах человечества. "Нужно надежно гарантировать, что ИИ будет учиться и действовать в соответствии с тем, чего мы коллективно хотим в долгосрочной перспективе", - подчеркивает Альтман

Это вопрос не только техники, но и выживания. Без решения проблемы согласованности последствия могут быть катастрофическими. Однако определить "что именно мы хотим" очень сложно в разнообразном глобальном мире с конкурирующими интересами и ценностями.

OpenAI создает глобальный мозг

Альтман неоднократно характеризовал разработку OpenAI как "мозг для мира".

Их системы должны интегрироваться во все сферы цивилизации и превзойти человеческие способности в большинстве областей.

Тем, кто считает эти прогнозы научной фантастикой, Альтман напоминает, что еще несколько лет назад нынешние возможности ИИ казались столь же невероятными. "Если бы в 2020 году мы сказали, что будем там, где сейчас, это звучало бы сумасшедше, как и наши прогнозы на 2030 год", - заявил он.