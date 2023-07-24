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Возврат 10% стоимости. Укрзализныця сообщила пассажирам приятную новость: детали

Пассажиры смогут получить возврат 10% стоимости поездки на такси (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Укрзализныця и Uber объявили о введении общей бонусной программы для пассажиров, которые будут пользоваться такси с/до железнодорожных вокзалов. Участники акции смогут получить до 10% возврата стоимости поездки на такси.

Об этом сообщила Укрзализныця в Facebook.

Что известно об акции от Укрзализныци и Uber

Пассажиры Укрзализныци могут получать кэшбек за поездки из Uber с/до железнодорожных вокзалов Киева.

"Отныне доступна автоматическая синхронизация поездок по железной дороге с Uber Travel благодаря привязанным email-аккаунтам. Просто покупайте билеты в приложении Укрзализныци или на сайте и получайте уведомления от Uber с напоминанием о своевременном выезде на вокзал", - говорится в сообщении.

Как настроить опцию

Включите в Uber услугу Uber Travel: откройте приложение и нажмите кнопку "Travel" в главном меню.

Войдите с помощью учетной записи Google или Microsoft. Затем предоставьте Uber разрешение на доступ к вашим бронированиям в приложении.

Купите билеты в приложении Укрзализныци. Убедитесь, что ваши ж/д билеты отображаются прямо в приложении Uber.

Теперь вы можете заказать поездку заранее: авто будет ждать вас в выбранном месте в выбранное время.

"За каждую такую поездку пользователю будет начисляться кэшбек в 10%, который можно потратить на другие поездки Uber в любом городе Украины, где работает сервис заказа поездок", - объясняют в УЗ.

10% стоимости поездки на такси будет возвращаться пассажиру (фото: Facebook/Укрзализныця)

Читайте также о том, как экономить на путешествиях Укрзализныцей.

Раньше мы рассказывали о том, что Клопотенко посоветовал, что лучше брать с собой в поезд поесть.

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