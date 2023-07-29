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Поведение Харлан – пример для всех украинских спортсменов, - ФК "Динамо"

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Суббота 29 июля 2023 21:35 promo
Поведение Харлан – пример для всех украинских спортсменов, - ФК "Динамо" Фото: Ольга Харлан (facebook.com/olga.kharlan.35)
Автор: Александр Мороз

В футбольном клубе "Динамо" (Киев) выразили поддержку украинской фехтовальщице Ольге Харлан и заявили, что ее поведение - пример для наших спортсменов, что нужно делать, когда у тебя представитель России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Динамо".

"Поведение спортивных чиновников - позор и трусость. Поведение Харлан - пример для наших спортсменов, что надо делать, когда возле тебя представитель России. Это не просто какой-то информационный повод напомнить миру о войне в Украине и о зверствах, которые творят кафиры, - это очередное испытание для поиска правды и справедливости", - подчеркнул президент "Динамо" Игорь Суркис.

Что этому предшествовало?

После победы над русской фехтовальщицей Анной Смирновой, Ольга Харлан отказалась от традиционного ритуала – рукопожатия. После разговора с соперницей спортсменка покинула площадку, а "нейтральная" фехтовальщица потребовала дисквалификации Ольги.

Несмотря на то, что судьи отклонили протест российской спортсменки, следующий поединок Харлан против Илиевой болгарки уже не состоялся. Организаторы соревнований дисквалифицировали спортсменку за неуважение к оппонентке из РФ.

Позже Харлан все же предоставил автоматическую квалификацию на Олимпийские игры 2024 года.

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