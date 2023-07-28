Харлан автоматически квалифицировали на Олимпийские игры 2024
Лидеру сборной Украины по фехтованию Ольге Харлан предоставили автоматическую квалификацию на Олимпийские игры 2024.
Об этом заявил президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook-страницу.
Отметим, что дисквалификация лишила Харлан возможности продолжить выступления на чемпионате мира не только в личном, но и в командном турнире.
В письме фехтовальщицы от МОК, которое обнародовал Гутцайт, отмечается, что спортсменка получит автоматическую квалификацию на Олимпиаду-2024 в случае, если не сможет отобраться туда через отборочную систему.
"Учитывая вашу уникальную ситуацию, МОК выделит вам дополнительную квоту на Олимпийские игры 2024 года в Париже на случай, если вы не сможете пройти квалификацию в оставшийся период. Мы делаем это уникальное исключение еще и потому, что текущие процедуры ни в коем случае не компенсируют квалификационные баллы, которые вы потеряли из-за своей дисквалификации", - указано в письме.
Что этому предшествовало?
Во время победы над россиянкой Анной Смирновой Харлан отказалась от традиционного ритуала - рукопожатия. Вместо этого спортсменка пообщалась с соперницей, после чего покинула площадку. "Нейтральная" фехтовальщица осталась и потребовала дисквалификации Ольги.
Судьи со своей стороны отклонили протест российской фехтовальщицы, однако следующий поединок Харлан против болгарки Илиевой уже не состоялся. Организаторы соревнований дисквалифицировали спортсменку за неуважение к оппонентке из РФ.
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