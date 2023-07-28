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Харлан автоматически квалифицировали на Олимпийские игры 2024

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Пятница 28 июля 2023 19:08
Харлан автоматически квалифицировали на Олимпийские игры 2024 Фото: Ольга Харлан, фехтовальщица (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Лидеру сборной Украины по фехтованию Ольге Харлан предоставили автоматическую квалификацию на Олимпийские игры 2024.

Об этом заявил президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook-страницу.

Отметим, что дисквалификация лишила Харлан возможности продолжить выступления на чемпионате мира не только в личном, но и в командном турнире.

В письме фехтовальщицы от МОК, которое обнародовал Гутцайт, отмечается, что спортсменка получит автоматическую квалификацию на Олимпиаду-2024 в случае, если не сможет отобраться туда через отборочную систему.

"Учитывая вашу уникальную ситуацию, МОК выделит вам дополнительную квоту на Олимпийские игры 2024 года в Париже на случай, если вы не сможете пройти квалификацию в оставшийся период. Мы делаем это уникальное исключение еще и потому, что текущие процедуры ни в коем случае не компенсируют квалификационные баллы, которые вы потеряли из-за своей дисквалификации", - указано в письме.

Что этому предшествовало?

Во время победы над россиянкой Анной Смирновой Харлан отказалась от традиционного ритуала - рукопожатия. Вместо этого спортсменка пообщалась с соперницей, после чего покинула площадку. "Нейтральная" фехтовальщица осталась и потребовала дисквалификации Ольги.

Судьи со своей стороны отклонили протест российской фехтовальщицы, однако следующий поединок Харлан против болгарки Илиевой уже не состоялся. Организаторы соревнований дисквалифицировали спортсменку за неуважение к оппонентке из РФ.

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