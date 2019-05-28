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Повалені дерева і град: у Львові знову бушувала стихія

STYLERЖиття    28.05.2019 - 20:42
Повалені дерева і град: у Львові знову бушувала стихія
Гроза і град у Львові (Колаж РБК-Україна)

Місцеві жителі публікують в соцмережах фото наслідків негоди

Мешканці Львова та Львівської області знову постраждали від бурхливої природи. Близько п'яти годин вечора, саме в той час, коли місцеві жителі добиралися додому після роботи, на регіон обрушилася страшна гроза, шквальний вітер і град.

Буквально за 10 хвилин вулиці Львова перетворилися на річки, а сильний вітер повалив кілька великих дерев у різних районах.

Повалені дерева і град: у Львові знову бушувала стихія

Гроза у Львові повалила дерева (facebook.com/igor.zinkevych)

Падіння дерев зафіксували на вулиці Мазепи, у дворі будинку по вулиці Б. Хмельницького, на вулиці Жовківській, а також на вулиці Сахарова – там дерево влетіло у вікна гуртожитку Політехнічного інституту.

Також мешканці вулиці Лінкольна повідомили про підтоплення будинку. Вулиця Грінченка повністю пішла під воду.

Через раптову стихію, що обрушилася, в місті сталося кілька десятків ДТП, які сильно ускладнили проїзд по місту, утворилися затори.

Крім того, синоптики попереджають про те, що в найближчу добу в регіоні можливий дощ, шквальний вітер і град.

 

У Львові знову затопило вулиці (facebook.com/igor.zinkevych)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що на Закарпатті рибалки виявили під мостом тіло дівчинки, яке принесло сильною течією під час повені.

А також писали про те, що жителі Прикарпаття розповіли, як рятувалися від дикої стихії і повеней на деревах.

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