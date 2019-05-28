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Поваленные деревья и крупный град: во Львове снова бушевала стихия

STYLERЖизнь    28.05.2019 - 20:42
Поваленные деревья и крупный град: во Львове снова бушевала стихия
Гроза и град во Львове (Коллаж РБК-Украина)

Местные жители публикуют в соцсетях фото последствий непогоды

Жители Львова и Львовской области снова пострадали от бушующей природы. Около пяти часов вечера, как раз в то время, когда местные жители добирались домой после работы, на регион обрушилась жуткая гроза, шквальный ветер и град.

Буквально за 10 минут улицы Львова превратились в реки, а сильный ветер повалил несколько крупных деревьев в разных районах.

Поваленные деревья и крупный град: во Львове снова бушевала стихия

Гроза во Львове повалила деревья (facebook.com/igor.zinkevych)

Падение деревьев зафиксировали на улице Мазепы, во дворе дома по улице Б. Хмельницкого, на улице Жовковской, а также на улице Сахарова – там дерево влетело в окна общежития Политехнического института.

Также жители улицы Линкольна сообщили о подтоплении дома. Улица Гринченко полностью ушла под воду.

Из-за внезапно обрушившейся стихии в городе произошло несколько десятков ДТП, которые сильно усложнили проезд по городу, образовались пробки.

Кроме того, синоптики предупреждают о том, что в ближайшие сутки в регионе возможен сильный дождь, шквальный ветер и град.

 

Во Львове снова затопило улицы (facebook.com/igor.zinkevych)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на Закарпатье рыбаки обнаружили под мостом тело девочки, которое принесло сильным течением во время наводнения.

А также писали о том, что жители Прикарпатья рассказали, как спасались от дикой стихии и наводнений на деревьях.

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