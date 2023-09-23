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Поезд не дождался. Группа украинцев застряла на границе с Польшей из-за Укрзализныци

Укрзализныця попала в новый скандал (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Украинцы опоздали на поезд Укрзализныци из-за непредсказуемой ситуации на польской железной дороге и не смогли вовремя попасть домой. При этом в УЗ заявляли, что знают о пассажирах и подождут их. Однако в результате поступили наоборот.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Виталины Лигостаевой в Facebook рассказывает, что произошло в тот день.

Детали инцидента

Виталина рассказывает, что 29 августа она и еще 19 украинцев ехали на поезде польской железной дороги №22325 из Люблина в Хелм. Там они должны были пересесть на поезд УЗ в 23:40 в Киев.

Однако перед поездом польской железной дороги упало дерево. По словам женщины, все находившиеся в поезде украинцы предлагали перенести дерево из колеи, чтобы успеть на свой поезд в Киев.

"При мне проводница польской железной дороги раз пять звонила, по ее словам, на вокзал в Хелм и уверяла, что о нас знают и нас подождут. Потому что раньше уже были разные задержки, но поезд всегда ждет, и недавно ждал три часа", - пишет Виталина.

Через три часа группу украинцев пересадили в другой поезд польской железной дороги, которым они доехали до Хелма. В новом поезде полиция предлагала оперативно пересадить их на рейс в Киев, однако оказалось, что он просто уехал.

"Сказать, что группа украинцев, польские проводники были в шоке, это ничего не сказать", - делится эмоциями украинка.

Польская полиция помогла им оперативно выйти с ночного вокзала, сесть в такси и доехать до пути вокзала города Дорогуськ, где поезд украинской железной дороги как раз проходил паспортный контроль.

Украинцы пытаются пересечь границу из Польши в Украину (фото: facebook.com/Vitalina_Ligostaeva)

Однако украинцам отказались вызвать начальника поезда. Машинист сказал, что ждать они никого не могут.

Польский таксист бесплатно довез группу украинцев в пункт пересечения государственного контроля в городе Дорогуськ. Но здесь нюанс состоит в том, что у этой границы нет пешеходного перехода, то есть ее могут проходить только грузовые автомобили и автобусы.

В течение следующих шести часов украинцы пытались найти любой способ поехать в Украину, однако от автобусов со свободными местами их отгоняли и даже не разрешали спрятаться от дождя.

Утром 30 августа Виталине удалось вместе с другой женщиной попасть в автобус, а уже к вечеру приехать в Киев.

Уже дома женщина начала обращаться в Укрзализныцю с просьбой прояснить ситуацию и такие действия перевозчика. Однако официального ответа УЗ еще не последовало.

Ранее мы рассказывали, как выглядят VIP-вагоны Укрзализныци.

Читайте также, кто имеет право на льготы на покупку железнодорожных билетов.

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УкрзализныцяПольша