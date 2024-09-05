Напомнили о войне. Украинцы на Венецианском кинофестивале устроили художественную акцию (фото)

Команда украинской документальной ленты "Пісні землі, що повільно горить" в рамках Венецианского кинофестиваля провела мощную художественную акцию. С помощью одежды с вышивкой на красной дорожке мероприятия она напомнила об украинских гражданских и военных пленных.

Что об этом известно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Суспільне" .

Детали

Режиссер Ольга Журба и герои ее фильма предстали перед собравшимися в нарядах с вышивкой, где были изображены расстояния от острова Лидо в Италии, до восьми мест лишения свободы, где российские оккупанты удерживают украинцев.

Форматом и дизайном вышивки занималась украинская художница Алиса Любомская. Она говорит, что для кого это может напомнить написанное письмо, а кому нити напомнят кровь.

"Я выбрала ручную вышивку, благодаря которой каждая буква стала уникальной, а текст - будто написан от руки. Подобный тому, что люди пишут в письмах, часто едва ли не единственным, пусть и неуверенным, способом держать связь с пленными. К тому же вышивка - это наш культурный код", - рассказывала автор.

Фото с мероприятия (Фото: instagram.com/labiennale)

Режиссер фильма подчеркивает, что таким образом команда стремилась напомнить миру о страшных российских преступлениях против украинского народа: о страшных условиях, в которых россияне держат наших людей; сфабрикованных обвинениях; совершенных пытках, приводящих к смерти.

"Это большая трагедия, о которой действительно за рубежом мало кто знает. И за которую должны нести наказание и ответственность все, кто за этим стоит и выполняет", - говорит Журба.

Украинцы напомнили о войне (Фото: instagram.com/labiennale)

Что касается ленты "Пісні землі, що повільно горить", то это аудиовизуальный дневник, который был снят в течение первых двух лет полномасштабной российско-украинской войны. В фильме можно увидеть места, людей, их редкие диалоги, выразительные звуки и тишину.

Одежда для мощной художественной акции была предоставлена украинскими брендами Tamar Keburia, Kachorovska, Andreas Moskin, Why Me и Knitel.

Кроме съемочной группы, представить ленту в Венецию приехали несколько ее героев, среди которых:

артменеджер Анна Васик, которая в июне прошлого года стала боевым медиком, а сейчас занимается рекрутингом в Генеральном штабе;

актер "Дикого театра" и Центра современного искусства "ДАХ" Николай Граднов-Савицкий, который в 2022 году вступил в Нацгвардию как оператор БпЛА, в марте 2024 года получил тяжелые ранение и проходит протезирование в Superhumans Center;

предприниматель из Мариуполя Михаил Пуришев, который в марте-апреле 2022 помог преодолеть оккупацию тысячам украинцев.

Режиссер Ольга Журба (Фото: instagram.com/labiennale)

К слову, вышеупомянутое документальное кино принимает участие во внеконкурсной программе 81-го Венецианского кинофестиваля, который проходит в Италии с 28 августа по 7 сентября.