Потужно нагадали про війну. Українці на Венеційському кінофестивалі влаштували мистецьку акцію (фото)

Команда української документальної стрічки "Пісні землі, що повільно горить" в рамках Венеційського кінофестивалю провела потужну мистецьку акцію. За допомогою одягу з вишивкою на червоній доріжці заходу вона нагадала про українських цивільних та військових полонених.

Що про це відомо, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Суспільне" .

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Режисерка Ольга Журба та герої її фільму постали перед присутніми у вбраннях з вишивкою, де були зображені відстані від острова Лідо в Італії, до восьми місць позбавлень волі, де російські окупанти утримують українців.

Форматом та дизайном вишивки займалася українська мисткиня Аліса Любомська. Вона говорить, що для когось це може нагадати написаний лист, а комусь нитки нагадають кров.

"Я обрала ручну вишивку, завдяки якій кожна літера стала унікальною, а текст - ніби написаний від руки. Подібний до того, що люди пишуть у листах, що часто є чи не єдиним, хай і непевним, способом тримати зв'язок з полоненими. До того ж вишивка - це наш культурний код", - розповідала авторка.

Фото з заходу (Фото: instagram.com/labiennale)

Режисерка фільму підкреслює, що у такий спосіб команда прагнула нагадати світові про страшні російські злочини, які відбуваються проти українського народу: про страшні умови, в яких росіяни тримають наших людей; сфабриковані звинувачення; здійснені тортури, що призводять до смерті.

"Це велика трагедія, про яку насправді за кордоном мало хто знає. І за яку мають нести кару та відповідальність усі, хто за цим стоїть та виконує", - говорить Журба.

Українці нагадали про війну (Фото: instagram.com/labiennale)

Що стосується стрічки "Пісні землі, що повільно горить", то це аудіовізуальний щоденник, який був знятий упродовж перших двох років повномасштабної російсько-української війни. У фільмі можна побачити місця, людей, їхні рідкісні діалоги, виразні звуки та тишу.

Одяг для потужної мистецької акції був наданий українськими брендами Tamar Keburia, Kachorovska, Andreas Moskin, Why Me та Knitel.

Окрім знімальної групи, представити стрічку до Венеції приїхали кілька її героїв, серед яких:

артменеджерка Ганна Васик, яка у червні минулого року стала бойовим медиком, а нині займається рекрутингом у Генеральному штабі;

актор "Дикого театру" та Центру сучасного мистецтва "ДАХ" Микола Граднов-Савицький, який у 2022 році вступив до Нацгвардії як оператор БпЛА, у березні 2024 року отримав важкі поранення і наразі проходить протезування у Superhumans Center;

підприємець з Маріуполя Михайло Пуришев, який у березні-квітні 2022 року допоміг подолати окупацію тисячам українців.

Режисерка Ольга Журба (Фото: instagram.com/labiennale)

До слова, вищезазначене документальне кіно бере участь в позаконкурсній програмі 81-го Венеційського кінофестивалю, який проходить в Італії з 28 серпня по 7 вересня.