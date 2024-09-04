Экс-мужа покойной Шеннен Доэрти арестовали: что известно

Американского актера, комика и автора песен Эшли Гамильтона, который был женат на покойной звезде сериала "Все женщины ведьмы" Шеннен Доэрти, арестовали за угрозы с ножом в адрес сотрудника отеля.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TMZ .

3 сентября правоохранительные органы сообщили журналистам подробности инцидента, отметив, что Эшли Гамильтона арестовали около 5 утра 24 августа после скандала в роскошном отеле Беверли-Хиллз.

По словам сотрудника отеля, он позвонил в полицию после того, как актер достал нож и "принял боевую стойку".

Мужчина спал на диване в вестибюле отеля, когда сотрудник разбудил его и сообщил, что ему не разрешено там находиться. Это вызвало спор, который быстро перерос в напряженную ситуацию.

Эшли Гамильтон (фото: instagram.com/ashhamilton)

"Эшли Гамильтон размахивал перочинным ножом, и сотрудник побежал звонить по номеру 911. Когда прибыли полицейские, они нашли Эшли, а затем забрали нож в вестибюле", - говорится в комментарии полиции.

Сотрудники отеля сообщили о намерении предъявить обвинения комику, в результате чего Эшли арестовали за мелкое хулиганство и доставили в местную больницу для проверки на наличие алкогольного опьянения.

В конце концов, как сообщили полицейские, Эшли в больнице подтвердили, что с ним все в порядке, после чего офицеры вручили ему повестку и отпустили.

Сам актер рассказал журналистам, что сотрудник отеля его напугал, из-за чего он и достал нож, хотя сам инцидент он почти не помнит.

Эшли Гамильтон (фото: instagram.com/ashhamilton)

По его словам, в больнице он сообщил врачам, что принял несколько таблеток, включая оксикодон, который ему назначили в связи с диагнозом рак.

Сын актера, Джордж Гамильтон, рассказал, что его отец борется с плоскоклеточным раком кожи и перенес две операции, из-за чего принимает обезболивающие.

После завершения расследования дело будет передано в окружную прокуратуру округа Лос-Анджелес для дальнейшего рассмотрения.

Что известно о браке Гамильтона и Доэрти

Джордж и Шеннен связали себя узами брака в 1993 году, несмотря на то, что знали друг друга всего две недели. Их брак продлился всего пять месяцев. После расставания с Доэрти Эшли начал отношения с актрисой Энджи Эверхарт, на которой позже женился. Однако этот брак тоже завершился разводом в марте 1997 года.

Шеннен Доэрти (фото: instagram.com/theshando)

Шеннен после развода с Гамильтоном вышла замуж еще дважды. С 2002 по 2003 год она состояла в браке с покерным игроком Риком Саломоном, а в октябре 2011 года вышла замуж за фотографа Курта Исвариенко.

Их отношения закончились в апреле 2023 года, и документы о разводе актриса подписала за день до своей смерти. Доэрти умерла 13 июля в возрасте 54 лет после девяти лет борьбы с раком.