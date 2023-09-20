Мощная вспышка на Солнце: Землю накроет магнитная буря красного уровня
Ученые фиксируют мощные вспышки на Солнце, и эксперты прогнозируют магнитные бури красного уровня в ближайшие дни. Такие бури могут влиять на жизнедеятельность человека, вызывая ухудшение самочувствия и нарушая работу электротехники.
Когда магнитная буря достигнет самого высокого уровня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на данные сайта Meteoagent.
Что такое магнитная буря
Солнечные вспышки - это мощные всплески энергии, которые исходят от Солнца. Линия магнитного поля Солнца напрягается и ломается и это приводит к массивным взрывам.
Внутренние реакции Солнца в виде выбросов солнечной массы и вспышек на поверхности, в результате которых энергия рассеивается от Солнца во всех направлениях, включая Землю, - называют солнечными или магнитными бурями. Столкнувшись с магнитосферой Земли, эти выбросы провоцируют геомагнитную активность.
Выбросы - это энергия из заряженных частиц (протоны и электроны), которые двигаются в пространстве на очень большой скорости. Когда эти частицы достигают Земли, они начинают взаимодействовать с магнитным полем и атмосферой нашей планеты, что может вызвать различные эффекты.
При сильных магнитных бурях можно наблюдать такое явление, как полярное сияние. Также эти вспышки могут влиять на работу радиосвязи, провоцировать сбой в работе GPS, спутников и в электросетях.
Когда будет магнитная буря
Согласно данным спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, мощная магнитная буря накроет Землю 21 и 22 сентября.
21 сентября она достигнет К-индекса 6, а 22 сентября - К-индекса 7. Это соответствует показателям бури красного уровня.
23 сентября активность пойдет на спад, хотя удержится на К-индексе 4, что соответствует показателям умеренной магнитной бури.
22 сентября Землю накроет сильная магнитная буря (скриншот)
Как магнитная буря влияет на человека
Ученые провели немало исследований, которые подтверждают данные о взаимосвязи магнитных бурь и ухудшений самочувствия человека.
Самую большую опасность бури представляют для астронавтов, которые находятся за пределами защитного экрана земной атмосферы. Для них есть риск воздействия высокого уровня радиации, что в разы может увеличить вероятность развития рака.
И хотя среди ученых нет единого мнения о влиянии магнитных бурь на самочувствие человека, именно в такие дни люди чаще жалуются на головные боли, общее ухудшение самочувствия, упадок сил, нарушение концентрации и проблемы с психологическим состоянием. Также в дни магнитных бурь возрастает обращение к медикам, в частности - к кардиологам.
Общие рекомендации врачей на такие дни:
- Полноценно высыпаться - не менее 7-9 часов в сутки
- Соблюдение нормального режима дня
- Полноценное питание, питьевой режим
- Прогулки на свежем воздухе, снижение физических и психоэмоциональных нагрузок
- В случае плохого самочувствия или обострения хронических заболеваний - больше отдыхать и обратиться по необходимости к своему врачу.
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