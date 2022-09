Серія спалахів на Сонці викликала магнітні бурі і видовищні Аврори

Так, кілька днів тому відразу кілька викидів корональної маси (CME) зафіксував космічний корабель ESA Solar Orbiter, коли здійснював близький обліт Венери.

Геомагнітні бурі тривали протягом останньої доби, коливаючись між незначними (G1) і помірними (G2) рівнями.

Крім того, повідомлення про полярні сяйва (Aurora borealis) продовжують надходити і в середніх широтах.

My first ever attempt at a time-lapse, first attempt using Premiere Pro, and first attempt doing anything video. featuring @Wicky_dubs_WX stepping into frame pic.twitter.com/RqDXlxwh7E

Here's an all-sky view of the gorgeous summer aurora we've had over Norway in the past days! Truly some magnificent shows showing the waves of streamers being pushed southwards under negative Bz, then exploding back northwards during substorm expansion. pic.twitter.com/fkQJZGPMvw