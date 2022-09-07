Серія спалахів на Сонці викликала магнітні бурі і видовищні Аврори

Вченими були зафіксовані в останні дні кілька спалахів на Сонці, які супроводжувалися викидом корональної маси в напрямку Землі. Такі хмари плазми призводять до геомагнітних бур різної інтенсивності та провокують появу видовищних полярних сяйв.

Про це передає EarthSky .

Так, кілька днів тому відразу кілька викидів корональної маси (CME) зафіксував космічний корабель ESA Solar Orbiter, коли здійснював близький обліт Венери.

Геомагнітні бурі тривали протягом останньої доби, коливаючись між незначними (G1) і помірними (G2) рівнями.

Крім того, повідомлення про полярні сяйва (Aurora borealis) продовжують надходити і в середніх широтах.

My first ever attempt at a time-lapse, first attempt using Premiere Pro, and first attempt doing anything video. featuring @Wicky_dubs_WX stepping into frame pic.twitter.com/RqDXlxwh7E — Austin Longenecker (@austinlongen1) September 6, 2022

Here's an all-sky view of the gorgeous summer aurora we've had over Norway in the past days! Truly some magnificent shows showing the waves of streamers being pushed southwards under negative Bz, then exploding back northwards during substorm expansion. pic.twitter.com/fkQJZGPMvw — Night Lights nightlights.eth (@NightLights_AM) September 6, 2022

"Винуватцем" таких явищ є постійний потік швидкого сонячного вітру з корональної діри в поєднанні з ефектом Рассела-Макферрона, який виникає в дні рівнодень, зазначається в публікації.

Полярне сяйво в канадській провінції Саскатун 4 вересня (фото: twitter.com/WizniakJeff)

Полярне сяйво в американській Північній Дакоті 5 вересня (фото: twitter.com/CentralDakSWXC)

Канадці спостерігають полярне сяйво 5 вересня (фото: twitter.com/dmaluk1)

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Зараз на Сонці зростає активність в плямі AR3096, що є тільки одним з чотирьох потенційно активних плям, де можуть статися виверження найближчими днями.

На думку науковців, вплив викликаними спалахами на Сонці геомагнітної бурі може протриматися до 8 вересня включно. Крім того, помірна активність може виникнути на нашій планеті 9-10 вересня.

Таку Аврору спостерігали жителі Північної Дакоти у США 5 вересня (фото: twitter.com/elanazriel)

Полярне сяйво на Льюїс-енд-Гарріс в Шотландії 5 вересня (фото: twitter.com/GM7PBB)