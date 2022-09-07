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Серія спалахів на Сонці викликала магнітні бурі і видовищні Аврори

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Середа 07 вересня 2022 23:13
Серія спалахів на Сонці викликала магнітні бурі і видовищні Аврори Фото: на Сонці фіксують низку спалахів (pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

Вченими були зафіксовані в останні дні кілька спалахів на Сонці, які супроводжувалися викидом корональної маси в напрямку Землі. Такі хмари плазми призводять до геомагнітних бур різної інтенсивності та провокують появу видовищних полярних сяйв.

Про це передає EarthSky.

Так, кілька днів тому відразу кілька викидів корональної маси (CME) зафіксував космічний корабель ESA Solar Orbiter, коли здійснював близький обліт Венери.

Геомагнітні бурі тривали протягом останньої доби, коливаючись між незначними (G1) і помірними (G2) рівнями.

Крім того, повідомлення про полярні сяйва (Aurora borealis) продовжують надходити і в середніх широтах.

"Винуватцем" таких явищ є постійний потік швидкого сонячного вітру з корональної діри в поєднанні з ефектом Рассела-Макферрона, який виникає в дні рівнодень, зазначається в публікації.

Серія спалахів на Сонці викликала магнітні бурі і видовищні Аврори

Полярне сяйво в канадській провінції Саскатун 4 вересня (фото: twitter.com/WizniakJeff)

Серія спалахів на Сонці викликала магнітні бурі і видовищні Аврори

Полярне сяйво в американській Північній Дакоті 5 вересня (фото: twitter.com/CentralDakSWXC)

Серія спалахів на Сонці викликала магнітні бурі і видовищні Аврори

Канадці спостерігають полярне сяйво 5 вересня (фото: twitter.com/dmaluk1)

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Зараз на Сонці зростає активність в плямі AR3096, що є тільки одним з чотирьох потенційно активних плям, де можуть статися виверження найближчими днями.

На думку науковців, вплив викликаними спалахами на Сонці геомагнітної бурі може протриматися до 8 вересня включно. Крім того, помірна активність може виникнути на нашій планеті 9-10 вересня.

Серія спалахів на Сонці викликала магнітні бурі і видовищні Аврори

Таку Аврору спостерігали жителі Північної Дакоти у США 5 вересня (фото: twitter.com/elanazriel)

Серія спалахів на Сонці викликала магнітні бурі і видовищні Аврори

Полярне сяйво на Льюїс-енд-Гарріс в Шотландії 5 вересня (фото: twitter.com/GM7PBB)

Раніше повідомлялося, що прилад марсохода Perseverance зміг створити повітря на Марсі.

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