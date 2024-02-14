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Как восстановить закрытые вкладки в Google Chrome: проверенный способ

Среда 14 февраля 2024 09:00
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Как восстановить закрытые вкладки в Google Chrome: проверенный способ Как быстро восстановить закрытые вкладки в браузере Google Chrome (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Современные веб-браузеры давно оборудованы механизмами защиты, которые позволяют восстановить случайно закрытые вкладки. За исключением чрезвычайных ситуаций, таких как программные сбои и серьезные ошибки, существует несколько методов легкого восстановления любой закрытой вкладки.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт хостинговой компании IONOS.

Как восстановить одну вкладку в Chrome

  • Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте на панели вкладок
  • Выберите параметр "Открыть закрытую вкладку снова"
  • Вы также можете пропустить два вышеуказанных шага и просто использовать сочетание клавиш Ctrl + Shift + T. Chrome сразу же восстановит вкладку.

Как восстановить закрытые вкладки в Google Chrome: проверенный способКак восстановить одну вкладку в Chrome (фото: IONOS)

Как восстановить несколько вкладок

В некоторых ситуациях вам может понадобиться восстановить сразу несколько вкладок, например, если вы случайно вышли из браузера или если он автоматически закрылся из-за обновления системы.

  • Запустите Chrome и откройте главное меню, щелкнув значок с тремя точками, который расположен в правом верхнем углу рядом с адресной строкой
  • Выберите "История" в главном меню и нажмите "История" в появившемся новом окне. Затем Chrome покажет все страницы, которые вы открыли в последнем сеансе
  • Чтобы восстановить вкладки Chrome, удерживайте клавишу [Ctrl], а затем щелкните левой кнопкой мыши на страницы, которые хотите восстановить. Они автоматически появятся на панели вкладок

Как восстановить закрытые вкладки в Google Chrome: проверенный способКак восстановить закрытые вкладки в Google Chrome: проверенный способКак восстановить закрытые вкладки в Google Chrome: проверенный способКак восстановить несколько вкладок (фото: IONOS)

Настройка Chrome для повторного открытия предыдущего сеанса по умолчанию

Chrome также включает опцию, которая позволяет вам повторно открывать недавно закрытые страницы. В настройках браузера вы можете указать, что хотите "продолжать с того места, где остановились" каждый раз, когда открываете Chrome.

Таким образом, вам больше не придется беспокоиться о случайном закрытии вкладок или неожиданном закрытии браузера. Все, что вам нужно сделать, это перезапустить Chrome, и вкладки будут восстановлены. Вот как включить эту функцию:

  • Откройте Google Chrome
  • Затем откройте главное меню, щелкнув на значок с тремя точками или воспользовавшись сочетанием клавиш Alt + F
  • Нажмите "Настройки"
  • Прокрутите вниз до раздела "Запуск"
  • Выберите опцию "Продолжить с места, где вы остановились"

Как восстановить закрытые вкладки в Google Chrome: проверенный способПовторное открытие вкладок Chrome по умолчанию (фото: IONOS)

Раньше мы писали про лучшие расширения для Google Chrome, которые нужно установить прямо сейчас.

У нас также есть материал про простые способы, которые помогут ускорить работу Chrome на Android.

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