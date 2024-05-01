Врач назвал симптомы аллергии на молоко у детей и рассказал, что делать
Аллергия на коровье молоко является наиболее распространенной пищевой аллергией у младенцев и раннего возраста. Несмотря на то, что большинство детей впоследствии перерастают эту аллергию, она также одна из самых распространенных пищевых аллергий у взрослых.
Какие симптомы этого состояния, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост педиатра Дмитрия Муштина в Instagram.
Что вызывает аллергию на молоко?
Врач объяснил, что пищевая аллергия в целом вызвана чрезмерной реакцией иммунной системы на пищевой аллерген, в данном случае молоко. Иммунная система рассматривает коровье молоко, в частности белок казеин или сыворотку в качестве вредного захватчика.
Какие симптомы
- Крапивница
- Тяжелое дыхание, кашель, одышка
- Зуд или чувство покалывания вокруг рта или губ
- Ангионевротический отек: отек губ, языка или горла
- Рвота
- Анафилаксия
Некоторые симптомы появляются через часы или дни, среди них:
- Диарея, кровь в кале
- Запор
- Атопический дерматит
- Рвота
- Боли в животе
- Колики
- Плохой набор веса
Что делать, если у вас аллергия на молоко
Специального теста на 100% подтвердит наличие аллергии на коровье молоко нет. Диагноз основан в первую очередь на анализе симптомов и осмотра.
Первичные тесты, если они используются, включают кожный прик-тест и анализ крови IgE. Оба теста показывают высокую чувствительность, но низкую специфичность и могут быть положительными у пациентов без аллергии.
Лечение любой пищевой аллергии заключается в исключении пищи из рациона, но каждый случай индивидуальный.
Белок коровьего молока содержится в молоке, твороге, масле и т.д, у одного ребенка симптомы могут возникать только после употребления молока, однако йогурт, кефир, творог может есть без проблем; у другого - выраженная реакция даже на блины, оладьи или сырники.
Педиатр советует обратиться на консультацию к аллергологу, который представит рекомендации по питанию, как действовать при тех или иных симптомах, при необходимости назначит соответствующие анализы.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие симптомы отличают аллергию от простуды.
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