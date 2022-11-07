Тышкевич об Оксане Байрак: она шутила, что хочет выйти замуж за Путина

Актриса Катерина Тышкевич откровенно рассказала о своей бывшей подруге, украинском режиссере Оксане Байрак. До начала полномасштабного вторжения они крепко дружили и имели совместные проекты, но их отношения разрушились практически в один день.

Оксана Байрак - украинский режиссер, которая сняла много популярных проектов. Она родом из Симферополя, но после оккупации Крыма уехала жить в Россию. Первые месяцы после полномасштабного вторжения режиссер провела в Одесской области и сообщила, что рассталась с мужем Георгием.

Благодаря Оксане Байрак Катерина Тышкевич стала популярной актрисой - она пригласила ее в сериал "Ничто не случается дважды". Многие годы их связывала не только работа, но и близкая дружба.

После 24 февраля Байрак начала активную пророссийскую риторику и это окончательно разрушило ее дружбу со многими украинскими актерами.

"Оксана меня тоже удивила. Была ли я такая слепая, что я не видела, насколько она пророссийски настроила? Были шутки: "Вот за Путина я бы вышла замуж". Думала, она реального гонит, что такого не может быть. Это не секрет, она об этом говорила повсюду. Казалось, что это неудачная шутка", - рассказала Тышкевич.

Артистка добавила, что, скорее всего, была видимость дружбы, и Байрак на самом деле не умеет дружить по-настоящему. Они вместе отмечали праздники и проводили много времени вместе, но были ситуации, когда Тышкевич чувствовала себя неудобно.

После 24 февраля Оксана Байрак ей позвонила всего один раз, и то - чтобы выяснить отношения. Катерина Тышкевич на своей странице в Instagram ответила на вопрос подписчиков о своей дружбе с Байрак. Она написала, что в шоке от ее позиции.

Режиссер ей позвонила и потребовала удалить пост в Instagram. На что Тышкевич с ней попрощалась и заблокировала ее в социальных сетях. Но Байрак не успокоилась и позвонила маме актрисы.

"Затем она еще звонила по телефону моей маме. Мама позвонила в панике: "Господи, что делать?" Я переживаю за тебя, у нее там армия фанатов, вдруг они тебя найдут". Я ответила: "У нас война в стране. Ты будешь серьезно бояться Оксаны Байрак?" - рассказала Тышкевич.

Несмотря на пророссийскую позицию Байрак, Тышкевич называет ее отличным режиссером и признается, что работать с ней было в удовольствие.

В то, что режиссер сменит свою позицию, актриса не верит, так как Байрак свои ошибки не признает - не тот характер.