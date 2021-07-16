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Повінь у Німеччині: кількість жертв різко зросла

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Берлін, П'ятниця 16 липня 2021 13:17
Повінь у Німеччині: кількість жертв різко зросла Фото: Німеччину накрила повінь (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Німеччину накрила потужна повінь, вона триває ще з вівторка. В результаті негоди загинули мінімум 93 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Spiegel.

Влада федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія повідомила, що в результаті негоди загинули 43 людини.

У місті Ерфтштадт-Блессем багато будинків зруйновані повністю або частково, триває пошукова операція. Причиною обвалення стала масивна та швидко прогресуюча ерозія ґрунту.

Спеціальна евакуаційна кампанія триває в місті Трір. В ніч на п’ятницю пожежна охорона вивезла із затопленого району понад 60 домашніх тварин, яких власники не змогли забрати.

Раніше повідомлялось про 80 жертв повіню в Німеччині.

Нагадаємо, у Німеччині через повінь понад тисячу людей зникли безвісти.

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