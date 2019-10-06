Погладшала: Ані Лорак присоромили за зайву вагу

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ані Лорак розлютила фанатів

Ані Лорак, яка активно гастролює в Росії, нарвалася на гнів прихильників, опублікувавши відео зі свого концерту. Відповідний пост виконавиця розмістила в соціальній мережі Instagram.

Так зірка виклала в мережу три відео з виступу в російському місті Дубні - наукограді на півночі Московської області. "Зустрічайте у своєму місті! Дякуємо за теплий прийом!" - підписала Лорак.

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Підписники різко відреагували на публікацію, адже Лорак давно забула про свою Батьківщину. Крім того, фанати помітили, що виконавиця набрала зайву вагу:

Коли вже в Україну?

Нікого не хочу образити! Шкода, що таких глибоких і якісних пісень у Ваших новинках немає. Нові не заходять, на жаль. Що ж, буду слухати старі і сподіватися, що ви повернете професійних авторів у свій репертуар.

Погладшала.

А в Україні не виступає... Українка...

Набридла вже. Одні і ті ж пісні. Самій не нудить від них? Де різноманітність?

Ані Лорак (скріншот: instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, що Ані Лорак вперше вийшла у світ зі своїм бойфрендом.