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Потолстела: Ани Лорак пристыдили за лишний вес

STYLERПерсоны    06.10.2019 - 18:22
Потолстела: Ани Лорак пристыдили за лишний вес
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак разозлила фанатов

Ани Лорак, которая активно гастролирует в России, нарвалась на гнев поклонников, опубликовав видео со своего концерта. Соответствующий пост исполнительница разместила в социальной сети Instagram.

Так звезда выложила в сеть три видео с выступления в российском городе Дубне - наукоград на севере Московской области. "Встречайте в своём городе! Спасибо за тёплый приём!" - подписала Лорак.

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Подписчики резко отреагировали на публикацию, ведь Лорак давно позабыла о своей Родине. Кроме того, фанаты подметили, что исполнительница набрала лишний вес:

  • Когда уже в Украину?
  • Никого не хочу обидеть! Жаль, что таких глубоких и качественных песен в Ваших новинках нет. Новые не заходят, увы. Что же, буду слушать старые и надеяться, что вы вернете профессиональных авторов в свой репертуар.
  • Потолстела.
  • А в Украине не выступает... Украинка...
  • Надоела уже. Одни и те же песни. Самой не тошнит от них? Где разнообразие?

Потолстела: Ани Лорак пристыдили за лишний вес

Ани Лорак (скриншот: instagram.com/anilorak)

Напомним, что Ани Лорак впервые вышла в свет со своим бойфрендом.

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