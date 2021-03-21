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Як не втратити свою землю в Криму: докладна інструкція

Новость на русском → Неділя 21 березня 2021 20:14
Як не втратити свою землю в Криму: докладна інструкція Експерти розповіли, як не втратити землю в Криму (фото: РБК-Україна)
Автор: Styler

У суботу, 20 березня, в окупованому Криму набрав чинності указ про заборону іноземним громадянам володіти землею. При цьому станом на квітень 2020 року, понад 11 тисяч ділянок, які підпадають під дію закону, що належали іноземцям, а більшість з них - громадянам України.

Українці мають усі права відстоювати свою землю. Представництво президента України в Криму розповіло, як це зробити на своїй сторінці в Facebook.

Що потрібно зробити, щоб не втратити ділянку в Криму

  • Перше, що необхідно зробити - це зібрати документи, які підтверджують право власності відповідно до законодавства України та підтверджують процедуру вилучення земельної ділянки окупаційною владою.
  • Далі потрібно звернутися в прокуратуру АР Крим з повідомленням про факт вилучення земельної ділянки, де зареєструють кримінальне провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення на території тимчасово окупованого Криму.
  • Співпраця з прокуратурою АР Крим для направлення матеріалів в Офіс Прокурора міжнародного кримінального суду для проведення розслідування ситуації в Україні, адже дії окупаційної влади є військовим злочином відповідно до статті 8 Римського Статуту.
  • Відправити індивідуальну скаргу в Європейський суд з прав людини, оскільки держава-окупант порушує право на мирне володіння майном, гарантоване статтею 1 Протоколу 1 до Європейської Конвенції з прав людини.

Як не втратити свою землю в Криму: докладна інструкція

Інфографіка (facebook.com/ppu.gov.ua)

Нагадаємо, в мережі показали фото, як окупанти вакцинують жителів Криму російським препаратом "Спутник".

Раніше в мережі показали дефіцит товарів першої необхідності.

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