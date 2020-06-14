Втратив частину руки, але врятував 5 дітей: 17-річного курсанта нагородили орденом "За мужність"

Олександр Гаркуша врятував дітей при вибуху гранати під Дніпром (фото: скріншот з відео)

Президент України Володимир Зеленський нагородив курсанта орденом "За мужність"

Володимир Зеленський нагородив 17-річного курсанта з Дніпропетровської області Олександра Гаркушу орденом "За мужність III ступеня". Відповідний указ з'явився на сайті глави держави.

Влітку 2019 року хлопець врятував п'ятьох дітей, коли побачив, що вони на дитячому майданчику підпалили знайдену гранату. Олександр швидко зреагував, він відразу ж схопив гранату і хотів кинути її в місце, де не було людей.

Але він не встиг це зробити, і боєприпас вибухнув у нього в руці. При цьому хлопець встиг закрити собою дітей. Він отримав безліч поранень і позбувся чотирьох пальців на правій руці. Про це повідомляють "Факти".

Після операції Олександр швидко відновився і продовжив навчання в Криворізькому ліцеї. Новина про те, що він отримав орден "За мужність" стала для нього несподіванкою, як і для його батька, який у 2014 році служив у зоні АТО.

Дітей з гранатою, серед яких були і п'ятирічні, Олександр побачив, коли проходив повз. Пізніше діти розповіли, що боєприпас приніс учень сьомого класу, батько якого повернувся з АТО.

Олександр розповів, що став свідком того моменту, коли діти підпалили гранату і дивилися, що з нею буде далі. Він згадав, що у військовому ліцеї викладачі розповідали, що граната вибухає за чотири секунди.

Він швидко підбіг, схопив боєприпас і хотів кинути його в безлюдне місце, але не встиг це зробити. При цьому він встиг розштовхати дітей і закрити собою маленьку дівчинку.

Він також зазначив, що після вибуху він пам'ятає сильний дзвін у вухах. При цьому хлопець нічого не бачив. Потім він помітив, що у нього не вистачає пальців на руці – їх відірвало.

Він збирався йти додому, але його зупинила односельчанка, яка надала першу допомогу. Жінка намагалася забинтувати його праву руку. Олександр лівою рукою дістав телефон і подзвонив батькові, який відразу ж прибіг і вколов синові сильне знеболювальне - буторфанол.

Олександр розповів, що в реанімації, він чув розмову лікарів, які сказали, що батько врятував йому життя, оскільки якби він не зробив укол, то його могли б не довести до лікарні.

У хлопця був серйозно поранений живіт і його кишки були зовні. При цьому осколки були в руках, ногах, голові. Лікарі робили операцію близько семи годин. За цей час він пережив три клінічні смерті. Після цього пів місяця перебував у реанімаційному відділенні.

Нагадаємо, Зеленський посмертно нагородив командира танкової бригади.

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Автор: Роман Мирончук