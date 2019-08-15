Потерпіть трохи: синоптик розповіла, кому пощастить з погодою наступного тижня

Погода в Україні в найближчий тиждень порадує жителів більшості областей. Кінець цього тижня буде складним для жителів заходу, однак на початку наступного тижня встановиться суха і тепла погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.

Вона зазначила, що до кінця поточного тижня холодно буде тільки в західних областях країни, а в інших регіонах температура повітря буде досягати +35 градусів.

"До кінця поточного тижня буде холодною тільки західна частина, де максимальна температура повітря не перевищить +18 +23 градуси, а іноді очікується навіть +14 +19 градусів. Спека триватиме на півдні, сході України і в більшості центральних областей, крім Вінницької, стовпчики термометрів сягнуть +30 +35 градусів. У північних областях після рекордних +35 градусів температура 15,16,17 і 18 серпня знизиться до +20 +26 градусів. Ослаблення спеки на півдні і в східній частині прийде на вихідних, там очікується 17-18 серпня +24 +29 градусів тепла", - розповіла синоптик і додала, що дощі з грозами можливі лише в західних областях, а на вихідних невеликі локальні опади очікуються на сході України.

Карта погоди

"На решта території України, на півночі, у центральних областях та в південній частині, пануватиме суха сонячна повітряна маса. Особливо сприятливими будуть 17 і 18 серпня для відпочиваючих на півдні, в традиційно курортних зонах, адже очікується сонячна суха погода без сильної спеки з температурою повітря + 26 + 29 градусів", - порадувала українців Діденко.

Наступний тиждень в Україні почнеться з сприятливої погоди – підуть дощі, а температура повітря знову почне підвищуватися.

"Окремі дощі та грози пройдуть у східних областях та на південному сході, однак значна частина території буде належати малохмарній сонячній погоді. Температура повітря підвищиться, але сильної спеки не передбачається. Протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться в межах + 25 + 30 градусів. У середині тижня тільки на півдні і в центральних областях буде спекотніше, + 29 + 34 градуси", - повідомила синоптик.

У Києві буде сухо і тепло і за прогнозом Діденко, опади не передбачаються ні на вихідних, ні на початку наступного тижня. Вона порекомендувала використовувати погодне затишшя для прогулянок, відпочинку і роботи на свіжому повітрі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики попередили про сильне погіршення погоди в декількох областях.

А також розповідали про те, що Наталка Діденко розповіла, які області опиняться у владі холодного повітря.