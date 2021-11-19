Львівську область накрив сніг
Фото: у Львівській області йде сніг (pixabay.com)
У горах Львівської області падає сніг. Сніг випав на території гірськолижних курортів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на портал snig.info.
Сніг йде на курортах Плай, Тростян, Захар Беркут.
Штормове попередження
Сьогодні у західних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Штормове попередження оголошено у таких областях: Рівненській, Волинській, Львівській, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій.
Прогноз погоди на сьогодні
Сьогодні всі області України накриють дощі. Температура повітря вдень коливатиметься від +2 до +10.