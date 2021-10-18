Потеплішає, але пройдуть дощі: кому не пощастить з погодою в найближчі дні

Як зазначила Діденко, українців чекають температурні гойдалки на цьому тижні. Спочатку стовпчики термометрів поповзуть вниз, а потім почне теплішати.

"Буде холодно, вдень не вище +7 +12 градусів, а вночі до невеликих мінусів. З середи, з 20 жовтня, 21, 22 і 23 жовтня в більшості областей потеплішає. Ймовірно, максимально до +15 +18 градусів. Але вже з 23 жовтня, починаючи з західних і північних областей, почне заходити справжнє холодне повітря", - спрогнозувала синоптик.

У Києві у вівторок без опадів, +8 +9 градусів. В середині тижня в столиці потеплішає, очікується +14 +18 градусів. Різке похолодання в Києві очікується в кінці тижня - на вихідних.

Карта погоди в Україні на 19 жовтня

За прогнозом Українського гідрометцентру, у вівторок дощі пройдуть на сході країни. Температура вночі в більшості областей коливатиметься в межах +3 +5 градусів. Вдень від +10 до +13 градусів. У південних областях до +13 +14 градусів.

У середу, 20 жовтня, потепління прийде в західні та південні області, там очікується вночі до +5 +7 градусів, вдень прогріється до +13 +16 градусів. У центрі та на сході очікуються морози, від 0 до -2 градусів вночі, вдень від +9 до +11 градусів.

Карта погоди в Україні на 20 жовтня

У четвер тепло охопить всі регіони України, вночі до +7 градусів, вдень від +13 до +16 градусів, місцями до +18 +19 градусів і навіть до +21 градуса. Можливе посилення вітру.

Карта погоди в Україні на 21 жовтня

У п'ятницю в Україні буде тепло, але захід і північ країни накриє короткочасними дощами. Там очікується вдень до + 15 + 18 градусів. В інших регіонах буде сухо, вдень до + 19 градусів.

Карта погоди на 22 жовтня

У суботу висока температура повітря триматиметься на півдні та сході країни, в інших – почне різко знижуватися. Більшу частину країни накриє короткочасними дощами, сухо буде тільки на сході.