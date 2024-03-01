Потап решился выпустить откровенную песню о самом родном человеке. И она не о Каменских

Певец и продюсер Потап поделился личной песней, которая была написана очень давно и посвящается самому близкому человеку артиста - "Маме".
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу артиста рассказывает больше деталей о треке и видео на свежее творение Алексея.
Так, по словам певца, раньше он исполнял песню "Мама" только для друзей и родных в закрытом кругу под гитару.
А вот делиться столь личным с публикой не решался.
"Уже не первый год мои близкие просят, чтобы я записал этот трек. Особенно настаивают те, чьих мам уже нет рядом... Я решился и наконец эта песня увидела свет", - признается артист.
Алексей Потапенко (фото: instagram.com/realpotap)
Эту песню, говорит Потап, он посвящает "всем мамам Украины, ведь мама-украинка - это учитель и защитник, лучшая подруга и проводник к мечтам, человек, который недосыпал ночей и отдал всю себя, чтобы достойно воспитать своего ребенка".
"Мамино слово - священное слово для любого украинца. Мамины слова - лучший совет и поддержка. Для своих мам мы остаемся детьми, пока они живы. Сейчас такие страшные времена, когда матери подолгу не видят своих детей или даже теряют их. Давайте помнить своих мам и ценить каждую секунду с ними!" - комментирует Потапенко.
Алексей Потапенко (фото: instagram.com/realpotap)
К слову, со своей мамой артист в очень близких отношениях, они постоянно созваниваются.
Его мама Людмила - тренер по плаванию, чемпионка мира, спортсменка высшей категории научила плавать и самого певца, и его жену Настю Каменских.
"Мою маму знают во всем мире. Неоднократно в других странах и даже на других материках люди подходили ко мне и говорили: "Вы знаете, именно ваша мама меня научила плавать!". Ее очень уважают и любят. И для меня, как для сына это - наивысшее счастье!" - резюмирует Алексей.
На днях Каменских озадачила сеть неожиданным видео с Потапом.
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