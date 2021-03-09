Укрпошта почала приймати електронні документи в додатку "Дія"

Для отримання посилки у відділеннях "Укрпошти" із післяплатою на суму від 5000 грн відтепер можна використовувати електронні документи в додатку "Дія".

Зазначається, що електронні документи в застосунку Дія дозволяють отримати внутрішні відправлення із післяплатою на суму від 5000 грн та міжнародні посилки із післяплатою, а також виплати поштових переказів (у тому числі переказів післяплати та митних платежів). Раніше, щоб одержати такі відправлення, потрібно було долучити паперові копії документів, що посвідчують особу.

"Зараз достатньо мати електронні документи у застосунку Дія, який встановлено на смартфоні клієнта. Застосунок генерує індивідуальний штрихкод для документа, що зчитується сканером у відділенні при врученні відправлення. Тож всі необхідні дані Дія автоматично передає до системи Укрпошти при прийманні або виплаті переказів, отриманні посилок", - йдеться в повідомленні.

Відтепер при отриманні посилки з післяплатою від 5000 грн клієнту достатньо надати номер штрихкоду документа та підтвердити передачу електронних копій із застосунку Дія, які оператор Укрпошти відсканує за лічені секунди. І вже після цього здійснюється оплата посилки.

Замість паперових документів, які посвідчують особу, у застосунку використовуються електронні: паспорт громадянина України (ID-картка) або закордонний паспорт.

Як зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій, національний оператор Укрпошта поставив амбітне завдання - протягом цього року оцифрувати 100% послуг.