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Посуд стане білосніжним: ці лайфхаки допоможуть позбутися від жовтого нальоту

Автор: Анна Шиканова

Білий посуд набуває жовтий наліт навіть у самих хороших господинь. Так буває через жорсткість води, від миття в холодній воді або через неякісний засіб для посуду.

Але відмити білий посуд від жовтого нальоту можна дуже легко. Які способи вам допоможуть – читайте в матеріалі нижче.

Харчова сода

Візьміть тазик, налийте туди теплу воду і розчиніть в ній 2-4 ложки харчової соди. Потім занурте туди посуд і залиште на годину. Після - змийте наліт звичайною губкою під проточною водою.

Лимонна кислота

Накапайте лимонну кислоту на губку для миття посуду і розподіліть засіб по забруднених місцях. Залиште на 20 хвилин, а потім добре промийте і прополощіть теплою водою.

Перекис водню

Змішайте перекис з содою в пропорції 1:1. Отриману суміш розподіліть по поверхні посуду, залиште на 15 хвилин. Потім промийте під проточною водою.

Суха гірчиця

Розчиніть кілька ложок сухої гірчиці в теплій воді. Занурте в цю воду посуд і залиште на одну годину. Після цього протріть губкою і сполосніть під проточною теплою водою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно почистити щітку для волосся.

А також ми розповідали про те, як відмити та начистити до блиску ложки й виделки.

Цей спосіб вам допоможе швидко відмити сковороду від жиру.

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