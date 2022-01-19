Посуд стане білосніжним: ці лайфхаки допоможуть позбутися від жовтого нальоту

Харчова сода

Візьміть тазик, налийте туди теплу воду і розчиніть в ній 2-4 ложки харчової соди. Потім занурте туди посуд і залиште на годину. Після - змийте наліт звичайною губкою під проточною водою.

Лимонна кислота

Накапайте лимонну кислоту на губку для миття посуду і розподіліть засіб по забруднених місцях. Залиште на 20 хвилин, а потім добре промийте і прополощіть теплою водою.

Перекис водню

Змішайте перекис з содою в пропорції 1:1. Отриману суміш розподіліть по поверхні посуду, залиште на 15 хвилин. Потім промийте під проточною водою.

Суха гірчиця

Розчиніть кілька ложок сухої гірчиці в теплій воді. Занурте в цю воду посуд і залиште на одну годину. Після цього протріть губкою і сполосніть під проточною теплою водою.