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Україна запускає курси для абітурієнтів з Криму і ОРДЛО. Обіцяють житло і стипендії

Новость на русском → Київ, Понеділок 29 березня 2021 13:30
Україна запускає курси для абітурієнтів з Криму і ОРДЛО. Обіцяють житло і стипендії Фото: студенти з окупованих територій зможуть відвідувати підготовчі курси (facebook.com/ntuu.kpi)
Автор: РБК-Україна

Україна в червні запустить безкоштовні двомісячні підготовчі курси для абітурієнтів з окупованих територій, які хочуть вступити до українських вишів. Майбутнім студентам обіцяють надавати житло і стипендії.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповіла заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Інна Драганчук.

За її словами, пілотний проект запустять на базі 25 вишів, які визначать на конкурсі. Абітурієнти, що вступають через освітні центри "Донбас-Україна" і "Крим-Україна", отримають можливість відвідувати підготовчі курси, які передбачають стипендіальне забезпечення та безкоштовне проживання в гуртожитках.

"Ми плануємо, що курси за таким форматом розпочнуться напередодні Дня Конституції України і триватимуть до початку навчального процесу в університетах, це орієнтовно 2-2,5 місяця", - зазначила Драганчук.

За її словами, підготовка такого абітурієнта обійдеться державі у 8-13 тисяч гривень на місяць з урахуванням стипендії, витрат на гуртожиток і так далі. Очікується, що в цьому році на курси запишуться від 500 до 750 осіб.

Після цих курсів абітурієнти зможуть вступати до будь-якого вишу, а не тільки того, на базі яких проходила підготовка.

Нагадаємо, минулого року майже 2 000 абітурієнтів з Криму і окупованого Донбасу вступили до українських вишів.

Тим часом Росія може вперше провести свій аналог ЗНО на окупованому Донбасі, щоб випускники шкіл вступали до російських вишів.

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