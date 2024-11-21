Постправда, сатира на современность и fake-news: 10 причин смотреть фильм "Редакция"

Дань малой родине

Большая часть фильмов Бондарчука посвящена Херсонской области (Роман родился в Херсоне). "Редакция" - не исключение. Благодаря этому, зритель сможет увидеть на большом еще свободные Олешковские пески - величайшую песчаную пустыню в Европе, которая сейчас находится под оккупацией россиян.

Режиссер фильма Роман Бондарчук (фото: пресс-служба)

Популяризация критического мышления

В фильме много внимания уделено постправде, фейкам и тому, как работает пропаганда с помощью современных технологий.

Сатира, сатира и еще раз сатира

"Редакция" - это сатира на современный мир. Здесь и инфоцыгане, и мэр в коме, пытающийся выиграть выборы, и недобродетели. Многие из этих элементов зрители смогут узнать. Это приятный бонус к рефлексии о том, как искусство отражает реальную жизнь.

Звездный каст

В фильме снялись не только многие известные актеры, среди которых Римма Зюбина ("Люся интерн", "Гнездо горлицы"), Андрей Кирильчук ("Памфир"), Василий Кухарский ("Максим Оса") и Сергей Степанский ("Вулкан").

Также здесь можно увидеть известных режиссеров Жанну Озирну и Александра Шмаля, драматурга Максима Курочкина и даже блоггера Сергея Иванова. Кроме того, в ленте дебютировал Дмитрий Багненко, ранее сам работавший журналистом, а теперь он является военнослужащим.

Кадр из фильма "Редакция" (фото: пресс-служба)

Память о погибших воинах

К сожалению, некоторые участники творческой группы "Редакции" погибли на фронте. Фильм посвящается режиссеру монтажа Виктору Ониске и Василию Кухарскому, которые погибли, выполняя боевые задания на фронте.

Совместный труд четырех стран

"Редакция" - совместное производство Украины, Германии, Словакии и Чехии. Поэтому продюсерская команда ленты, как из украинских, так и иностранных профессионалов. С украинской стороны фильм продюсировала Дарья Бассель, ранее работавшая над фильмом "Будинок зі скалок", который в 2023 году был номинирован на "Оскар". Еще одной продюсершей является Дарья Аверченко, которая работала с Бондарчуком над "Вулканом" и "Украинским шерифами", а также является соавтором сценария.

Сценарий написала известная писательница и правозащитница

Сценарий в "Редакции" написала писательница и сценаристка Алла Тютюнник. Она уже много лет занимается правозащитной деятельностью, написанием книг и сценариев к документальным и художественным лентам. Ее предыдущие три сценария отмечены наградами национального литературного конкурса "Коронация слова". Также она работала над предыдущими фильмами Бондарчука.

Сценаристкой выступила популярная писательница и правозащитница Алла Тютюнник (фото: пресс-служба)

Фильм уже получил несколько наград

"Редакция" уже была отмечена на ряде кинофестивалей, как украинских, так и международных. Национальная премия кинокритиков "КИНОКОЛО" наградила фильм за "Лучший сценарий фильма". А польский фестиваль "UKRAINA! Festiwal Filmowy" в Варшаве отдал фильму главную награду за лучший игровой фильм.

Лента уже получила несколько наград (фото: пресс-служба)

Команда известных профи

За техническую сторону фильма отвечают профессионалы, уже много лет работающие в киноиндустрии. Оператором фильма является Вадим Ильков, ранее работавший над "Мариуполисом". Композитор в ленте - Антон Байбаков (его предыдущие работы: "Виктор_Робот", "Брама"). Кастинг директор ленты: Татьяна Симон. Художница по костюмам: София Дорошенко.

Одобрительные рецензии

Редакция получила ряд рецензий от международных кинокритиков. Например, обозреватель Николас Белл с сайта Ioncinema написал в своем обзоре фильму, что "Редакция" когда-то могла бы быть отнесена к разряду научной фантастики. Сейчас же "фильм, напоминающий ночной кошмар, от которого мы еще не можем проснуться".

А критик Variety Кэтрин Бэй в своей рецензии отметила, что новый фильм Бондарчука - это "Сатира постправды" и "уникальное творение режиссерских видений и амбиций, а также обстоятельств, при которых он возник.