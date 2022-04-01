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Пісний соус для салату з того, що є під руками: без яєць і смачніше майонезу

Фото: Рецепт майонезу без яєць (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

В умовах війни в українських супермаркетах невеликі перебої з продуктами є. Але найважче ситуація в тих містах, які виявилися ближче до військових дій. Але українські господині не сумують і придумують абсолютно нові рецепти.

Як зробити пісний соус для салату або як добавку до страв з продуктів, які є під руками, розповіли в theLime.

Інгредієнти:

Біла консервована квасоля - 1 банка

Часник - 1 зубчик

Гірчиця - 1 ч. ложка

Лимонний сік - 2 ч. ложки

Рослинна олія-3 ст. ложки

Кріп (сушений), петрушка (сушена), перець, сіль – на смак.

Спосіб приготування:

Часник очищаємо і пропускаємо через прес. У чашу блендера висипаємо квасолю і часник і перебиваємо все разом до однорідного стану.

Потім додаємо сюди гірчицю, лимонний сік, сушений кріп і петрушку, сіль і перець. Можливі будь-які спеції - на ваш смак. І знову перебиваємо блендером до однорідної густої маси.

Додаємо рослинну олію поступово, у 2-3 заходи та збиваємо 3-5 хвилин до отримання однорідної консистенції. Якщо потрібен більш рідкий соус - додайте трохи рідини з банки з квасолею і ще раз збийте.

Цим соусом можна заправити будь-який салат або подати його як доповнення до будь-якої страви.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як самостійно спекти паляницю.

А також розповідали про те, як приготувати найпростіші рогалики без молока і яєць.

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