Пісний соус для салату з того, що є під руками: без яєць і смачніше майонезу

Інгредієнти:

Біла консервована квасоля - 1 банка

Часник - 1 зубчик

Гірчиця - 1 ч. ложка

Лимонний сік - 2 ч. ложки

Рослинна олія-3 ст. ложки

Кріп (сушений), петрушка (сушена), перець, сіль – на смак.

Спосіб приготування:

Часник очищаємо і пропускаємо через прес. У чашу блендера висипаємо квасолю і часник і перебиваємо все разом до однорідного стану.

Потім додаємо сюди гірчицю, лимонний сік, сушений кріп і петрушку, сіль і перець. Можливі будь-які спеції - на ваш смак. І знову перебиваємо блендером до однорідної густої маси.

Додаємо рослинну олію поступово, у 2-3 заходи та збиваємо 3-5 хвилин до отримання однорідної консистенції. Якщо потрібен більш рідкий соус - додайте трохи рідини з банки з квасолею і ще раз збийте.

Цим соусом можна заправити будь-який салат або подати його як доповнення до будь-якої страви.