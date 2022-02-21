Постковід може вдарити по нервах і психіці: названі основні симптоми

Наслідки коронавірусної хвороби можуть бути різні й у багатьох виникають симптоми неврологічних і психічних розладів. Такі проблеми можуть бути навіть у тих, хто перехворів в легкій або безсимптомній формі.
Які можуть бути симптоми неврологічних і психічних наслідків після COVID-19, розповіли в МОЗ.
Як зазначають медики, після перенесеного коронавірусу можуть спостерігатися неврологічні та психічні ускладнення. У тому числі й у тих пацієнтів, які перенесли захворювання в безсимптомній формі.
Можуть бути такі симптоми:
Також лікарі відзначають, що у людей з уже діагностованими психічними та неврологічними розладами й ті, хто вживає психоактивні препарати, більш уразливі до коронавірусних наслідків і можуть мати більший ризик тяжкого перебігу хвороби та смерті в результаті COVID-19.
У таких пацієнтів може статися інсульт, судоми, кома, менінгоенцефаліт, синдром Гієна-Барре.
Період прояву постковідних наслідків - від 5 до 12 тижнів після захворювання.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі назвали, у кого більше шансів повторно захворіти COVID-19.
А також розповідали про те, чому виникає затяжний коронавірус.