Чому виникає "затяжний COVID-19": вчені назвали причину
Тривалий коронавірус зустрічається приблизно у 10 - 40% перехворілих і проявляється з різними симптомами. До того ж у деяких людей вони зберігаються на кілька тижнів.
Про це пише EurekAlert.
За словами вчених з Іспанії, тривалий коронавірус пов'язаний з пошкодженням блукаючого нерва.
Зазначається, що дисфункція блукаючого нерва призводить до різних симптомів - від діареї та проблем із серцем та до порушень з голосом.
Дослідники вперше докладно вивчили функцію блукаючого нерва у 348 перехворілих на COVID-19. Зокрема, усі скаржилися як мінімум на один симптом, що зберігається після хвороби.
Виявили, що найчастіші симптоми, що вказують на дисфункцію блукаючого нерва це:
- діарея;
- тахікардія;
- слабкість дихальних м'язів;
- запаморочення;
- дисфагія;
- дисфонія;
- кислотний рефлюкс;
- зміни в рівні артеріального тиску.
Чому виникає затяжний коронавірус (freepik)
Такі симптоми у середньому зберігалися протягом 14 місяців.
Окрім того, у більшості перехворілих була низка значних клінічно значущих структурних і функціональних змін у їхньому блукаючому нерві, зокрема потовщення нерва та проблеми з ковтанням.
Раніше ми повідомляли, що названі незвичайні симптоми Омікрона, які можна легко пропустити.
Також ми писали, що лікар назвала головні симптоми COVID у дітей.