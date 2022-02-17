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Чому виникає "затяжний COVID-19": вчені назвали причину

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Четвер 17 лютого 2022 07:33
Чому виникає "затяжний COVID-19": вчені назвали причину Чому виникає затяжний коронавірус (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Тривалий коронавірус зустрічається приблизно у 10 - 40% перехворілих і проявляється з різними симптомами. До того ж у деяких людей вони зберігаються на кілька тижнів.

Про це пише EurekAlert.

За словами вчених з Іспанії, тривалий коронавірус пов'язаний з пошкодженням блукаючого нерва.

Зазначається, що дисфункція блукаючого нерва призводить до різних симптомів - від діареї та проблем із серцем та до порушень з голосом.

Дослідники вперше докладно вивчили функцію блукаючого нерва у 348 перехворілих на COVID-19. Зокрема, усі скаржилися як мінімум на один симптом, що зберігається після хвороби.

Виявили, що найчастіші симптоми, що вказують на дисфункцію блукаючого нерва це:

  • діарея;
  • тахікардія;
  • слабкість дихальних м'язів;
  • запаморочення;
  • дисфагія;
  • дисфонія;
  • кислотний рефлюкс;
  • зміни в рівні артеріального тиску.

Чому виникає &quot;затяжний COVID-19&quot;: вчені назвали причинуЧому виникає затяжний коронавірус (freepik)

Такі симптоми у середньому зберігалися протягом 14 місяців.

Окрім того, у більшості перехворілих була низка значних клінічно значущих структурних і функціональних змін у їхньому блукаючому нерві, зокрема потовщення нерва та проблеми з ковтанням.

Раніше ми повідомляли, що названі незвичайні симптоми Омікрона, які можна легко пропустити.

Також ми писали, що лікар назвала головні симптоми COVID у дітей.

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