Чому виникає "затяжний COVID-19": вчені назвали причину

Тривалий коронавірус зустрічається приблизно у 10 - 40% перехворілих і проявляється з різними симптомами. До того ж у деяких людей вони зберігаються на кілька тижнів.

Про це пише EurekAlert.

За словами вчених з Іспанії, тривалий коронавірус пов'язаний з пошкодженням блукаючого нерва.

Зазначається, що дисфункція блукаючого нерва призводить до різних симптомів - від діареї та проблем із серцем та до порушень з голосом.

Дослідники вперше докладно вивчили функцію блукаючого нерва у 348 перехворілих на COVID-19. Зокрема, усі скаржилися як мінімум на один симптом, що зберігається після хвороби.

Виявили, що найчастіші симптоми, що вказують на дисфункцію блукаючого нерва це:

діарея;

тахікардія;

слабкість дихальних м'язів;

запаморочення;

дисфагія;

дисфонія;

кислотний рефлюкс;

зміни в рівні артеріального тиску.

Чому виникає затяжний коронавірус (freepik)

Такі симптоми у середньому зберігалися протягом 14 місяців.

Окрім того, у більшості перехворілих була низка значних клінічно значущих структурних і функціональних змін у їхньому блукаючому нерві, зокрема потовщення нерва та проблеми з ковтанням.