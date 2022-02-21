Постковид может ударить по нервам и психике: названы основные симптомы

Как отмечают медики, после перенесенного коронавируса могут наблюдаться неврологические и психические осложнения. В том числе и у тех пациентов, которые перенесли заболевание в бессимптомной форме.

Могут быть такие симптомы:

Усталость и боль в мышцах (по данным исследования – у 63% пациентов)

Головная боль (у 13%)

Головная боль с головокружением (у 12%)

Проблемы со сном (у 26% пациентов)

Тревога и депрессия (у 23% процентов)

Трудности во время ходьбы (у 24% пациентов)

Изменения вкуса или нюха (у 19%)

Спутанность сознания (у 11%)

Нервное перевозбуждение (у 45%)

Трудности с концентрацией внимания

Нервно-психические симптомы

Нарушение когнитивной деятельности

Также врачи отмечают, что у людей с уже диагностированными психическими и неврологическими расстройствами и те, кто употребляет психоактивные препараты, более уязвимы к коронавирусным последствиям и могут иметь больший риск тяжелого течения болезни и смерти в результате COVID-19.

У таких пациентов может произойти инсульт, судороги, кома, менингоэнцефалит, синдром Гиена-Барре.

Период проявления постковидных последствий – от 5 до 12 недель после заболевания.