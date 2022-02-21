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Постковид может ударить по нервам и психике: названы основные симптомы

Автор: Анна Шиканова

Последствия коронавирусной болезни могут быть разные и у многих возникают симптомы неврологических и психических расстройств. Такие проблемы могут быть даже у тех, кто переболел в легкой или бессимптомной форме.

Какие могут быть симптомы неврологических и психических последствий после COVID-19, рассказали в Минздраве.

Как отмечают медики, после перенесенного коронавируса могут наблюдаться неврологические и психические осложнения. В том числе и у тех пациентов, которые перенесли заболевание в бессимптомной форме.

Могут быть такие симптомы:

  • Усталость и боль в мышцах (по данным исследования – у 63% пациентов)
  • Головная боль (у 13%)
  • Головная боль с головокружением (у 12%)
  • Проблемы со сном (у 26% пациентов)
  • Тревога и депрессия (у 23% процентов)
  • Трудности во время ходьбы (у 24% пациентов)
  • Изменения вкуса или нюха (у 19%)
  • Спутанность сознания (у 11%)
  • Нервное перевозбуждение (у 45%)
  • Трудности с концентрацией внимания
  • Нервно-психические симптомы
  • Нарушение когнитивной деятельности

Также врачи отмечают, что у людей с уже диагностированными психическими и неврологическими расстройствами и те, кто употребляет психоактивные препараты, более уязвимы к коронавирусным последствиям и могут иметь больший риск тяжелого течения болезни и смерти в результате COVID-19.

У таких пациентов может произойти инсульт, судороги, кома, менингоэнцефалит, синдром Гиена-Барре.

Период проявления постковидных последствий – от 5 до 12 недель после заболевания.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи назвали, у кого больше шансов повторно заболеть COVID-19.

А также рассказывали о том, почему возникает затяжной коронавирус.

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