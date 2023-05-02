Поставленные волонтерами дроны помогают уничтожать оккупантов на Донецком направлении, - лидер O.Torvald

Лидер группы O.Torvald Евгений Галич поблагодарил благотворительный фонд Favbet Foundation, при содействии которого его подразделение получило специальные квадрокоптеры.

Об этом сообщают представители фонда.

"Боевые действия идут и днем, и ночью - способность выявлять вражеские позиции в темную пору суток предоставляет значительное преимущество. Благодаря этим дронам есть возможность оперативно выявлять и подавлять огневые точки противник", - отметил Галич.

Его подразделение недавно получило два таких квадрокоптера, оборудованных специальными средствами.

При содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и другие необходимые для фронта вещи.

В целом при содействии фонда ВСУ получили более 105 автомобилей, около 65 дронов, в том числе ударные беспилотные аппараты, и сотни единиц высокотехнологического оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила около 60 млн грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.