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Не спешите выбрасывать несвежие яйца: отличный способ их применить

Фото: Несвежие яйца помогут волосам (freeoik.com)
Автор: Людмила Жукова

Несвежие яйца в доме, которые хранятся более двух недель, не обязательно сразу отправлять в мусорное ведро. Этот продукт поможет вам сделать волосы более красивыми и мягкими.

Об этом способе рассказали в издании Sante Plus.

Что сделать с просроченными яйцами

Богатые белком, витаминами и минералами яйца полезны для волос и кожи головы. Белки помогают сохранить волосы сильными и увлажненными, а витамины и минералы стимулируют рост и объем волос.

Таким образом, яйца являются отличным естественным средством для красивых волос. Богатые питательными веществами и жирными кислотами, они особенно полезны для сухих и поврежденных волос.

Богатые протеинами и аминокислотами яйца являются идеальным ингредиентом для приготовления маски для волос против сухости и тусклости.

Чтобы сделать маску, смешайте следующие натуральные ингредиенты:

  • 2 столовые ложки оливкового масла (питает и укрепляет волосяное волокно);
  • 2 столовые ложки жидкого меда;
  • 1 яичный желток;
  • 1 авокадо.

Когда маска будет готова, нанесите ее на волосы, помассируйте и оставьте на десять минут. Все, что вам нужно сделать, это смыть маску холодной или теплой водой перед нанесением шампуня.

Яйца полезны не только для волос, но также и для кожи. Их также можно использовать для изготовления масок и процедур для лица. Яйца отлично питают и увлажняют кожу и могут помочь уменьшить появление мимических морщин. Для этого подойдет маска для лица на основе яичного белка. Она послужит отличным решением для сужения пор, придания сияния и эффекта пилинга.

Вот ингредиенты, которые вам понадобятся:

  • 1 взбитый яичный белок;
  • 1 чайная ложка жидкого меда;
  • 1 чайная ложка лимонного сока.

Смешайте все в небольшой миске мини-венчиком, чтобы получилась слегка пенистая смесь. Нанесите маску тонким слоем на чистую сухую кожу, избегая области вокруг глаз. Оставьте на 10-20 минут, пока не высохнет.

Снимите маску и тщательно смойте водой. Наконец, нанесите крем или масло, чтобы увлажнить кожу.

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