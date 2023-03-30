Не спешите выбрасывать несвежие яйца: отличный способ их применить

Что сделать с просроченными яйцами

Богатые белком, витаминами и минералами яйца полезны для волос и кожи головы. Белки помогают сохранить волосы сильными и увлажненными, а витамины и минералы стимулируют рост и объем волос.

Таким образом, яйца являются отличным естественным средством для красивых волос. Богатые питательными веществами и жирными кислотами, они особенно полезны для сухих и поврежденных волос.

Богатые протеинами и аминокислотами яйца являются идеальным ингредиентом для приготовления маски для волос против сухости и тусклости.

Чтобы сделать маску, смешайте следующие натуральные ингредиенты:

2 столовые ложки оливкового масла (питает и укрепляет волосяное волокно);

2 столовые ложки жидкого меда;

1 яичный желток;

1 авокадо.

Когда маска будет готова, нанесите ее на волосы, помассируйте и оставьте на десять минут. Все, что вам нужно сделать, это смыть маску холодной или теплой водой перед нанесением шампуня.

Яйца полезны не только для волос, но также и для кожи. Их также можно использовать для изготовления масок и процедур для лица. Яйца отлично питают и увлажняют кожу и могут помочь уменьшить появление мимических морщин. Для этого подойдет маска для лица на основе яичного белка. Она послужит отличным решением для сужения пор, придания сияния и эффекта пилинга.

Вот ингредиенты, которые вам понадобятся:

1 взбитый яичный белок;

1 чайная ложка жидкого меда;

1 чайная ложка лимонного сока.

Смешайте все в небольшой миске мини-венчиком, чтобы получилась слегка пенистая смесь. Нанесите маску тонким слоем на чистую сухую кожу, избегая области вокруг глаз. Оставьте на 10-20 минут, пока не высохнет.

Снимите маску и тщательно смойте водой. Наконец, нанесите крем или масло, чтобы увлажнить кожу.