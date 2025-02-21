Не спешите выбрасывать! Как восстановить поврежденные деньги: инструкция

Рваные или поврежденные банкноты не примут в магазинах или банках. Однако не стоит отчаиваться! Сейчас мы расскажем, как можно самостоятельно "реанимировать" порванные купюры.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает про несколько простых и эффективных способов, которые могут помочь в такой ситуации.

Оцените уровень повреждения банкноты

Прежде чем начать рассматривать варианты ремонта, стоит оценить, насколько серьезно повреждена купюра. Если надрыв или порыв небольшой, то можно смело рассчитываться ею в магазине - закон разрешает принимать даже поврежденные, но не слишком разрушенные банкноты.

Купюры с надрезами, потертостями, печатями и другими дефектами вполне можно использовать для покупок, если их можно восстановить. Например, даже порванная пополам купюра может быть принята, если ее склеить правильно.

Используйте специальную клейкую ленту

Один из самых простых, но не всегда рекомендуемых методов - это склеивание купюры обычным скотчем. Однако стоит учесть, что это может привести к отказу продавца от приема такой купюры, ведь скотч может повредить механизмы, проверяющие банкноты.

Лучше использовать специальную канцелярскую клейкую ленту, которая не оставляет следов на купюре и не застревает в денежных счетных аппаратах. Она может стать идеальным решением для сохранения целостности поврежденной банкноты.

Если надо отремонтировать деньги быстро, то можно использовать скотч (фото: скриншот youtube.com/@WTRICK582 )

Папиросная бумага как идеальный вариант

Если вы хотите быть уверенными, что купюру примут без возражений, воспользуйтесь папиросной бумагой. Она почти прозрачная, что позволяет склеить поврежденную купюру, не нарушая ее внешнего вида.

Этот материал способен надежно восстановить даже очень поврежденную банкноту, и она будет выглядеть почти как новая. Купить папиросную бумагу можно в магазинах канцелярии, и она идеально подходит для такой работы.

Использование клея ПВА

Если у вас дома есть клей ПВА, это может стать прекрасным вариантом для "ремонта" банкноты. Для этого стоит использовать зубочистку и стеклянную поверхность (например, пустую бутылку), чтобы аккуратно нанести клей на края купюры.

Склеивая части банкноты, вы получите почти незаметный шов, который не помешает при оплате в магазине. Конечно, банкомат может не принять такую купюру, но магазин с большой вероятностью ее примет.

Клей ПВА может заклеить сложные повреждения (фото: скриншот youtube.com/@KeiTVChannel )

Если самостоятельные попытки не помогли, обращайтесь в банк

Иногда самостоятельное склеивание не дает желаемого результата. В таком случае лучшим вариантом будет обратиться в банк, где вам обменяют поврежденную купюру на новую.

Если от купюры осталось более 55% ее площади, то банк без проблем примет ее на замену. Даже в случае порыва на несколько частей, если все части на месте, можно просто принести их в банк - работники проверят подлинность купюры и заменят ее на новую.

Как избежать проблем с купюрами

Лучшим способом избежать проблем с поврежденными купюрами является осторожность при обращении с деньгами. Не кладите банкноты в карманы вместе с другими предметами, которые могут их повредить, например ключи или монеты.

Проверяйте состояние банкнот при получении сдачи, чтобы избежать недоразумений. И если вы знаете, что купюра порвана или повреждена, лучше заменить ее сразу, не дожидаясь серьезных проблем с ее использованием.