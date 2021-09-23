В Україні хочуть змінити правила виплат допомоги по безробіттю

В Україні можуть законодавчо внести зміни в розмір і терміни виплати допомоги по безробіттю, що збільшить грошову допомогу від держави громадянам з великим страховим стажем, які перебувають на обліку в центрах зайнятості.

Проект закону № 6067 внесли до Верховної Ради, направили на розгляд Комітету та надали для ознайомлення, свідчать дані на сайті парламенту.

Йдеться про законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реформування служби зайнятості, соціального страхування на випадок безробіття, сприяння продуктивній зайнятості населення, у тому числі молоді, та впровадження нових активних програм на ринку праці.

У пояснювальній записці до документа йдеться, зокрема, про плани змінити підходи до умов, тривалості та розмірів виплати допомоги по безробіттю, в тому числі посилити страхові принципи (чим більше страховий стаж - тим більше розмір допомоги по безробіттю) та послабити до безробітних санкції за звільнення з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин.

Що зараз

Так, нині згідно із законом допомога по безробіттю виплачується в залежності від тривалості безробіття у відсотках до певного розміру:

перші 90 календарних днів - 100 %;

протягом наступних 90 календарних днів - 80 %;

надалі - 70%.

Що пропонують

перша половина терміну тривалості виплати допомоги по безробіттю - 100 %;

надалі - 50 %.

Крім того, для українців, чий страховий стаж становить не менше 15 років і які протягом 15 років, що передували місяцю надання статусу зареєстрованого безробітного, не отримували допомогу по безробіттю, при визначенні розміру допомоги відсотки до середньої заробітної плати (доходу), збільшуються на 10 процентних пунктів.

Фото: скріншот документа

Також у проекті закону пропонується оновити фінансування громадських робіт та скасувати тимчасові роботи "як такі, що не сприяють мотивації до праці".