Допомога по безробіттю: хто в Україні може отримати взагалі без стажу та скільки
В Україні право на отримання допомоги по безробіттю мають громадяни як з робочим стажем, так і без нього (хто, можливо, працював неофіційно) - правда, в останньому випадку деяким претендентам на фінансову допомогу від держави можуть відмовити. Визначальним фактором тут грає вік заявника, пояснили в мелітопольському міськрайонному центрі зайнятості.
Про це передає видання "РІА Мелітополь".
Для громадян, які до цього не працювали або просто отримували зарплату в конверті без записів у трудовій, тобто у кого немає страхового стажу, допомога по безробіттю буде мінімальною.
Сума такої мінімалки на період дії карантину та протягом 30 календарних днів після його закінчення становить 1 тисячу гривень.
Тут слід нагадати, що максимальний розмір допомоги по безробіттю з грудня 2021-го - майже 10 тисяч гривень, тобто вдесятеро більше.
Мінімальну допомогу з безробіття без офіційного робочого стажу можуть отримувати українці віком до 35 років. Термін виплати такої допомоги становить 180 календарних днів.
А ось громадянам старше 35 років, які не мають оформлення трудових відносин і відповідно стажу (навіть якщо вони і працювали до цього "в тіні"), згідно з чинним законодавством в призначенні виплати допомоги по безробіттю відмовлять.
Яку українці отримують допомогу по безробіттю
Розмір допомоги по безробіттю залежить від страхового стажу:
- до двох років - 50%,
- від двох до шести років - 55%,
- від шести до 10 - 60%,
- понад 10 років - 70%.
Допомога по безробіттю виплачується в залежності від тривалості безробіття у відсотках до певного розміру:
- перші 90 календарних днів - 100%,
- протягом наступних 90 календарних днів - 80%;
- надалі - 70%.
Нагадаємо, що загальною умовою для отримання виплат по безробіттю є необхідність відвідування центру зайнятості. Але на період дії карантину така вимога не діє - просто безробітний повинен телефоном або по електронці підтверджувати свій статус і бути на зв'язку з кар'єрним радником (співробітник центру зайнятості).
Раніше ми розповідали, що в Україні хочуть змінити правила виплат допомоги по безробіттю.