"Останній шанс врятувати своїх дітей": Вакарчук, Дорн і Данилко звернулися до росіян

Він назвав дії Росії військовим злочином, рівного якому не було в Європі з часів Другої світової війни. Ім'я злочинця відоме всій планеті, і зупинити його можуть саме росіяни - навіть якщо страшно.

"Вам здається, що у вас не вийде, вам здається, що це дуже страшно - всім вийти на вулиці і вимагати від обраної вами ж влади зупинити це безумство і вивести ваші війська з території України. Але цей страх нікчемний в порівнянні з тим, в яку безодню веде всіх вас збожеволілий диктатор Путін", - підкреслив Вакарчук.

Він закликав громадян Росії не мовчати, поки ще не зовсім пізно.

"Виходьте! ВСІ! На площі і вулиці своїх міст і сіл, по всій Росії - чим більше вас, тим менше ваш страх. Вимагайте припинити війну!" - закликав лідер ОЕ.

Також він звернувся до російських матерів, адже зараз їх дітей вбиває Путін, відправляючи гарматним м'ясом на війну.

"У вас є останній шанс врятувати своїх дітей - говоріть з ними! Нехай відмовляються їхати воювати в Україну! Не ставайте мовчазними співучасниками вбивств ваших дітей кремлівськими злочинцями!" - закликав їх Вакарчук.

"Росіяни, врятуйте себе. Путін воює не тільки з Україною, з Європою, з цивілізацією, він воює і з вами!" - підсумував артист.

Іван Дорн попросив росіян критично мислити, не вірити пропаганді про те, що немає ніякої війни. Крім свого звернення, він також прикріпив кілька відео того, як бомблять і знищують міста і людей в Україні.

"Росіяни, я прошу вас почути! Тих, хто вірить в те, що все мирно, і ваші війська не бомблять наші будинки і що ніякої війни немає. Пропоную вам подивитися на те, що відбувається, і з іншого боку! Критично мислити, оцінюючи інформацію під різними кутами. Для того, щоб пояснити собі правдивість однієї сторони, потрібно переконатися в брехливості іншої сторони. Я буду повідомляти вам про певні та достовірні новини, про які у ваших ЗМІ не повідомляється. Спробуйте придивитися ... Всі відео перевірені і були опубліковані вже раніше в багатьох джерелах", - сказав виконавець.

Не зміг мовчати і Андрій Данилко, який звернувся до росіян, в тому числі і до зірок, із закликом не боятися Володимира Путіна.

Він зазначає, що Путін діє за сценарієм фашистської Німеччини, намагаючись копіювати Гітлера.

"Я б хотів російським людям, російським артистам, які, звичайно, бояться (розумію, вони, може, так не думають, але бояться), щоб вони прочитали дитячий вірш Корнія Чуковського "Тараканище". Кого ви боїтеся, бля*ь? Подивіться, це ж все за сценарієм фашистської Німеччини - прийоми, слова. Якщо він так хоче залишитися в історії, він так копіює цього Гітлера, йому так хочеться бути в книжках... Та ти, звичайно, вже в книжках як Путін! Для того, щоб бути Гітлером до кінця, тобі потрібно зайти в свій бункер і застрелитися на х*й!", - емоційно сказав Данилко.