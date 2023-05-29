Посевной календарь на июнь 2023: что нужно обязательно посадить в начале лета

Посевными календарями пользуются с древних времен для выбора оптимальной даты для работ на огороде. Такой календарь связан с фазами Луны и имеет большое значение для посадки растений.

Что нужно обязательно посадить на огороде в июне и когда заняться другими работами на огороде - читайте в материале ниже.

Что сажать в июне

Бобовые. В первой половине июне можно сажать ранние сорта.

Пряные травы и зелень. Это касается всей салатной зелени, весенних и летних сортов. В целом, зелень можно высаживать каждые две недели, так как дозревает она быстро. Также в первой половине июне сеют укроп и петрушку. Оптимально - посадить базилик и шпинат.

Корнеплоды. Июнь - лучшее время для посадки моркови, свеклы.

Томаты. Помните, что помидоры начинают плодоносить через 80-90 дней, поэтому стоит их посадить не позже первой половины июня.

Огурцы, тыква и кабачки. Первый урожай огурцов вы успеете собрать еще летом, а все остальное - ближе к осени.

Лучшие даты для посадки в июне 2023

Томаты, помидоры - 1, 2, 10, 11, 14, 15, 20, 28, 29, 30

Огурцы - 1, 2, 10, 11, 14, 15, 20, 26, 27, 28, 29, 30

Лук - 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 28, 29, 30

Капуста, спаржа - 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 28, 29, 30

Баклажаны, перец - 1, 2, 10, 11, 14, 15, 20, 28, 29, 30

Картофель, топинамбур - 6, 12, 13, 15, 20, 21, 22, 24, 27, 29

Тыква, бахчевые - 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Горох, бобы, фасоль - 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Чеснок - 1, 2, 3, 5, 6, 7, 14, 15, 29, 30

Корнеплоды (морковь, свекла, репа, редис, редька, сельдерей и др.) - 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 28, 29, 30

Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, тмин, горчица, мангольд и др.) - 1, 2, 10, 11, 14, 15, 20, 28, 29, 30

Когда нужно заниматься цветами в июне 2023

Однолетние цветы - 1, 2, 10, 11, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Двулетние и многолетние - 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Луковичные и клубневые —- 6, 7, 10, 11, 14, 15, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Комнатные растения - 1, 2, 3, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30

Плодовые кусты и саженцы

Плодовые деревья - 1, 2, 6, 7, 14, 15, 20, 26, 27, 28, 29, 30

Крыжовник, смородина - 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 26, 27, 28, 29, 30

Виноград - 1, 2, 10, 11, 20, 26, 27, 28, 29, 30

Малина, ежевика - 1, 2, 10, 11, 20, 26, 27, 28, 29, 30

Клубника, земляника - 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 29, 30

Удачные даты для других садовых работ

Пересадка и пикировка растений - 1-4, 19-30 июня

Прополка и прореживание растений - 1-3, 5-7, 30 июня

Внесение минеральных удобрений - 1-6, 10, 11, 14-17, 19, 20, 24-30 июня

Внесение органических удобрений 1-6, 10, 11, 14-17, 19, 20, 24-30 июня

Обрезка веток и побегов - 5-18 июня

Полив - 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 29, 30 июня

Борьба с болезнями и вредителями - 3-20, 24, 25 июня

Прививка деревьев и кустарников - 1, 2, 3, 19-30 июня

Посадка деревьев и кустарников - 1-3, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 24-30 июня

Рыхление, окучивание, перекопка, культивация и другие работы возле корневой системы растений - 1-3, 5-7, 30 июня

Неудачные дни для работ в огороде и саду

Таких дней в июне будет совсем немного - 4, 17, 18, 19 июня.