"Посилання" или "покликання"? Когда и как употреблять эти два слова правильно

Слово "покликання" имеет три значения - действие по значению, "покликатися" или "посилання".

Например: "Усі покликання друкуються на тій сторінці, якої вони стосуються. Не бажано розривати покликання та переносити на іншу сторінку"(учебная литература)

Покликатися - это указывать на кого-нибудь или что-нибудь для подтверждения или оправдания чего-либо. Также, может иметь значение "наводити що-небудь як доказ".

Например: "Я покликався на дурних свідків, що замість очистити мене, заплутали мене ще у дві інші паскудні справи" (Иван Франко)

"Посилання" - это отрывок или выдержка из текста, на который ссылаются или прямое указание на источник.

Например: "Якщо в тексті довідки про певний стародрук згадується Іван Федоров, то в ньому має бути посилання на сторінку" (научная литература)

Также, существует слово "лінк", как термин по информатике. "Лінк" - это "покликання", по которому можно перейти на веб-страницу или другую часть этой же страницы.

Например: "Я тобі хвилин за десять на мейл вишлю лінк з однією статтею" (Андрей Кокотюха)

Известный профессор Александр Пономарев в своих работах отмечал, что эти слова совпадают в значении и являются синонимами. Однако в современном украинском языке чаще употребляется слово "посилання".

Ресурс Onlinecorrector рекомендует заменять слово "посилання" в контексте указания на что-то для подтверждения или в качестве доказательства. Стилистически лучше использовать слово "покликання".

Например: "Докази, покликання на офіційні документи, заклики до компромісу не подіяли".

Однако употребляйте слово "посилання", когда говорите о связи между электронными страницами. К примеру: "Він поставив нижче посилання на іншу сторінку сайту".

На сегодня слова "посилання" и "покликання" являются синонимами. По прошествии времени они могут сузить или расширить свое значение. Одно из них может иметь такое же значение, что и иноязычное слово "лінк".

"Говорите так, как вам удобно. Язык постоянно развивается и оставит себе тот вариант, который приживется среди говорящих" - напоследок советует языковед.