Распространяют "праздничный розыгрыш": "Новая почта" предупредила о мошенниках в сети

Компания "Новая почта" предупредила о мошенниках, подставивших ее бренд. Украинцев призывают быть бдительными, чтобы не стать жертвой злоумышленников.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт "Новой почты"
В "Новой почте" есть Telegram-каналы и каналы в Viber и там начали распространять рекламу якобы от имени компании. Оказалось, что это мошенники, поэтому не стоит открывать ссылку или выполнять другие действия.
"Сегодня появилась информация о еще одном мошенническом праздничном розыгрыше. На этот раз о елках якобы от "Новой почты" и известного производителя напитков", - говорится в сообщении.
Мошенническое рекламное объявление уже распространили более 40 каналов в Telegram. В компании подчеркнули, что не имеют к этой информации никакого отношения и просят украинских граждан быть бдительными.
Важно помнить, что все объявления компания "Новая почта" производит на своем сайте и других собственных каналах коммуникации с аудиторией.
Что касается Telegram-каналов, то многие из них ведут анонимные авторы, и упоминание популярной компании сделано только для того, чтобы люди обратили внимание на мошенническое сообщение.
"Они сознательно используют упоминание компании как кликбейт в рекламе, за которую берут деньги, и чем вводят в заблуждение своих подписчиков", - отметили в "Новой почте".
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