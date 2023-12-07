Распространяют "праздничный розыгрыш": "Новая почта" предупредила о мошенниках в сети

Как распознать мошенников

В "Новой почте" есть Telegram-каналы и каналы в Viber и там начали распространять рекламу якобы от имени компании. Оказалось, что это мошенники, поэтому не стоит открывать ссылку или выполнять другие действия.

"Сегодня появилась информация о еще одном мошенническом праздничном розыгрыше. На этот раз о елках якобы от "Новой почты" и известного производителя напитков", - говорится в сообщении.

Мошенническое рекламное объявление уже распространили более 40 каналов в Telegram. В компании подчеркнули, что не имеют к этой информации никакого отношения и просят украинских граждан быть бдительными.

Что следует знать

Важно помнить, что все объявления компания "Новая почта" производит на своем сайте и других собственных каналах коммуникации с аудиторией.

Что касается Telegram-каналов, то многие из них ведут анонимные авторы, и упоминание популярной компании сделано только для того, чтобы люди обратили внимание на мошенническое сообщение.

"Они сознательно используют упоминание компании как кликбейт в рекламе, за которую берут деньги, и чем вводят в заблуждение своих подписчиков", - отметили в "Новой почте".

Как безопасно пользоваться услугами "Новой почты"

Для того, чтобы безопасно покупать онлайн в Украине, следуйте этим рекомендациям: