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Распространяют "праздничный розыгрыш": "Новая почта" предупредила о мошенниках в сети

"Новая почта" предупредила о мошенниках (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Компания "Новая почта" предупредила о мошенниках, подставивших ее бренд. Украинцев призывают быть бдительными, чтобы не стать жертвой злоумышленников.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт "Новой почты"

Как распознать мошенников

В "Новой почте" есть Telegram-каналы и каналы в Viber и там начали распространять рекламу якобы от имени компании. Оказалось, что это мошенники, поэтому не стоит открывать ссылку или выполнять другие действия.

"Сегодня появилась информация о еще одном мошенническом праздничном розыгрыше. На этот раз о елках якобы от "Новой почты" и известного производителя напитков", - говорится в сообщении.

Мошенническое рекламное объявление уже распространили более 40 каналов в Telegram. В компании подчеркнули, что не имеют к этой информации никакого отношения и просят украинских граждан быть бдительными.

Что следует знать

Важно помнить, что все объявления компания "Новая почта" производит на своем сайте и других собственных каналах коммуникации с аудиторией.

Что касается Telegram-каналов, то многие из них ведут анонимные авторы, и упоминание популярной компании сделано только для того, чтобы люди обратили внимание на мошенническое сообщение.

"Они сознательно используют упоминание компании как кликбейт в рекламе, за которую берут деньги, и чем вводят в заблуждение своих подписчиков", - отметили в "Новой почте".

Как безопасно пользоваться услугами "Новой почты"

Для того, чтобы безопасно покупать онлайн в Украине, следуйте этим рекомендациям:

  • осуществлять платежи только через официальный сайт "Новой почти". Если вам присылают ссылки на какие-либо другие сайты, это 100% мошенники
  • если вы покупаете на маркетплейсах, воспользуйтесь услугой "Безопасная покупка". Отслеживайте трекинг посылки только через сайт. Не передавайте подписки на карты незнакомым людям
  • укажите в объявлении полную сумму за товар, которую хотите получить на банковскую карту
  • при отправке товара используйте номер экспресс-накладной (ЭН), указанный в личном кабинете торговой площадки
  • не использовать номер ЭН, который вам сообщают другие лица в личном сообщении (в том числе от имени маркетплейса)

Ранее мы сообщали, что "Новая почта" открыла новые отделения в Румынии.

Также мы писали, что делать, если на почте повредили или потеряли посылку.

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