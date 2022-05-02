Посівний календар на травень: коли суворо заборонено садити і сіяти

Найсприятливіші дні - на початку травня. Це 1, 2, 5, 6, 7 травня.

Хорошими днями для робіт із землею також вважаються такі дати: 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 29 травня.

Нейтральні дні - 3, 4, 10, 11, 17, 18, 31 травня. Тут вже на ваш вибір - займатися садово-городними роботами чи ні.

Несприятливими вважаються 8, 9, 21, 22, 25, 26 травня. Також не треба виходити на город 16 (повня) і 30 (новолуння) травня.

Які культури й коли можна садити

Цибуля: 1-2, 5-7, 15, 19-20, 23-24, 27-28 травня.

Боби, квасоля та горох: 17-19, 23-24, 28-29 травня.

Морква: 1-2, 5-7, 15, 19-20, 23-24, 27-28 травня.

Кабачки: 1-2, 5-7, 15, 23-24, 27-28 травня.

Капуста: 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-28 травня.

Пересаджувати розсаду помідорів рекомендується: 1-2, 5-7, 15, 23-24, 27-28 травня.

Огірки: 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-28 травня.

Картоплю найкраще саджати: 5-6, 10-12, 17, 19 травня.

Часник: 1-2, 15, 17, 27-28 травня.

Буряк: 1-2, 5-7, 15, 19-20, 23-24, 27-28 травня.

Редиска: 1-2, 5-7, 15, 19-20, 23-24, 27-28 травня.

Гарбуз: 15,17, 22-25, 28-29 травня.

Перець: 1-2, 5-7, 15, 23-24, 27-28 травня.