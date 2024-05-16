Посадите их на огороде: 6 растений, которые улучшают качество почвы

Улучшение плодородия почвы является одной из главных задач садовода. Если вы хотите иметь здоровые растения и богатый урожай, то следует усовершенствовать почву сада. Сделать это можно с помощью обычных растений.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Подсолнечники

Садовник Блисс Бендал рассказал, что подсолнечники помогут одновременно украсить сад и улучшить качество почвы.

По его словам, у них очень разветвленная корневая структура, которая помогает им стоять столь высокими. Таким образом, их глубокие и крепкие корни в почве создают каналы для воды, воздуха и питательных веществ.

К тому же эти растения помогают удалить из почвы вредные металлы, мешающие всему цвести.

Подсолнечники (фото: wikipedia)

Бархатцы

Бархатцы также имеют корневую систему, которая приносит пользу почве, препятствуя вредителям.

Благодаря своей разветвленной корневой системе и густым листьям цветы защищают почву от пересыхания и эрозии, удерживая влагу внутри. Также бархатцы насыщают истощенную землю всеми необходимыми питательными веществами и улучшают структуру почвы.

Бархатцы (фото: wikipedia)

Люцерна

Люцерна считается полноценным кормом, обогащенным витаминами и микроэлементами и прекрасным сидератом. В сене люцерны содержится много клетчатки, протеинов, аминокислот, белков и других веществ, необходимых для организма домашних животных. Как сидерат она обогащает почву азотом и увеличивает его плодородие.

Люцерна (фото: wikipedia)

Горох

Горох и другие бобовые известны как азотфиксирующие растения. Они могут значительно увеличить количество этого жизненно важного питательного вещества в почве со временем.

Азот является основным компонентом аминокислот, являющихся строительными блоками белков. Без белков растения увядают и погибают.

На огороде горох используют в качестве сидерата для обогащения почвы азотом. Горох способен подавлять рост сорняков и очищать почву от вредителей.

Горох (фото: wikipedia)

Конюшина

Она обогащает почву органическим веществом, азотом, фосфором, калием. Улучшая агрофизические, агрохимические и биологические свойства почвы, конюшина является лучшим предшественником для всех не бобовых культур.

Выращивание конюшини на склонах защищает почву от эрозии. Использование азота из воздуха и возможность понижать внесение минеральных удобрений позволяет решать экологические проблемы.

Конюшина (фото: wikipedia)

Люпин

Люпин имеет корневую систему, которая приносит пользу почве и окружающим растениям, балансируя или фиксируя азот в почве.

К почвам люпин не требователен, поэтому его нередко называют идеальным сидератом для почв, которые бедны питательными веществами и имеют повышенную кислотность.

Люпин (фото: wikipedia)