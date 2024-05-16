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Посадіть їх на городі: 6 рослин, які покращують якість ґрунту

Четвер 16 травня 2024 12:53
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Посадіть їх на городі: 6 рослин, які покращують якість ґрунту Як покращити родючість ґрунту (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Поліпшення родючості ґрунту є один з найголовніших завдань садівника. Якщо ви хочете мати здорові рослини та багатий врожай, то варто вдосконалити ґрунт саду. Зробити це можна за допомогою простих рослин.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple.

Соняшники

Садівник Блісс Бендал розповів, що соняшники допоможуть одночасно прикрасити сад і покращити якість ґрунту.

За його словами, у них дуже розгалужена коренева структура, яка допомагає їм стояти такими високими. Таким чином, їх глибоке та міцне коріння в ґрунті створює канали для води, повітря та поживних речовин.

До того ж ці рослини допомагають видалити з ґрунту шкідливі метали, які заважають всьому цвісти.

Посадіть їх на городі: 6 рослин, які покращують якість ґрунтуСоняшники (фото: wikipedia)

Чорнобривці

Чорнобривці також мають кореневу систему, яка приносить користь ґрунту, перешкоджаючи шкідникам.

Завдяки своїй розгалуженій кореневій системі та густому листю квіти захищають ґрунт від пересихання та ерозії, утримуючи вологу всередині. Також чорнобривці насичують виснажену землю всіма необхідними поживними речовинами і покращують структуру ґрунту.

Посадіть їх на городі: 6 рослин, які покращують якість ґрунтуЧорнобривці (фото: wikipedia)

Люцерна

Люцерна вважається повноцінним кормом збагаченим вітамінами та мікроелементами і прекрасним сидератом. В сіні люцерни міститься багато клітковини, протеїнів, амінокислот, білків та інших речовин, необхідних для організму домашніх тварин. Як сидерат вона збагачує ґрунт азотом і збільшує його родючість.

Посадіть їх на городі: 6 рослин, які покращують якість ґрунту

Люцерна (фото: wikipedia)

Горох

Горох та інші бобові відомі як азотфіксуючі рослини. Вони можуть значно збільшити кількість цієї життєво важливої ​​поживної речовини в ґрунті з часом.

Азот є основним компонентом амінокислот, які є будівельними блоками білків. Без білків рослини в’януть і гинуть.

На городі горох використовують як сидерат для збагачення ґрунту азотом. Горох здатний пригнічувати зростання бур’янів і очищати ґрунт від шкідників.

Посадіть їх на городі: 6 рослин, які покращують якість ґрунтуГорох (фото: wikipedia)

Конюшина

Вона збагачує ґрунт органічною речовиною, азотом, фосфором, калієм. Поліпшуючи агрофізичні, агрохімічні й біологічні властивості ґрунту, конюшина є кращим попередником для всіх не бобових культур.

Вирощування конюшини на схилах захищає ґрунт від ерозії. Використання азоту з повітря і можливість знижувати внесення мінеральних добрив дозволяє вирішувати екологічні проблеми.

Посадіть їх на городі: 6 рослин, які покращують якість ґрунтуКонюшина (фото: wikipedia)

Люпин

Люпин має кореневу систему, яка приносить користь ґрунту та оточуючим рослинам, балансуючи або фіксуючи азот у ґрунті.

До ґрунтів люпин не вибагливий, через що його нерідко називають ідеальним сидератом для ґрунтів, що бідні на поживні речовини та мають підвищену кислотність.

Посадіть їх на городі: 6 рослин, які покращують якість ґрунтуЛюпин (фото: wikipedia)

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Також ми писали, чим підживити огірки, щоб вони дали потужний врожай.

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