Посадите эту зелень в августе и успеете собрать отличный урожай

Укроп

Это растение однолетнее, у которого от посева до всходов проходит очень мало времени. Уже через месяц урожай укропа можно будет собирать. Эта зелень отлично переносит тепло и неприхотлива к погодным условиям, а еще это растение любит дренированную почву и влагу.

Важно - старайтесь избегать пересушенного грунта. Посеять укроп можно как на солнечной грядке, так и в полутени.

У укропа нежный аромат и пряный вкус, его используют для очень многих блюд - супов, салатов, сэндвичей. Еще его можно заморозить или засушить на зиму. Ценность укропа незаменима, так как в нем содержится много витаминов, в том числе С, А и минералы - железо и кальций.

Петрушка

Это растение устойчиво к холоду и может расти не только в конце лета, но еще и большую часть осени - до первых серьезных заморозков. Для петрушки важен умеренный климат и достаточная влага. А еще необходим дренированный грунт и умеренный полив.

Петрушка тоже очень полезна и в ней содержится много витаминов, а также минералов. Ее используют в кулинарии для очень многих блюд. А на зиму ее можно засушить или заморозить.

Шпинат

Эта зелень относится к холодоустойчивым растениям и его выращивают с ранней весны до поздней осени. Август - отличное время для посева шпината, так как именно в это время он имеет самый насыщенный вкус. Низкие температуры помогут сохранить его свежесть и питательные вещества.

Для шпината нужна умеренная влажность и хорошо дренированный грунт. Растет он очень быстро, и листья можно начинать собирать уже через 4-6 недель после посадки. При сборе урожая стоит оставлять несколько верхних листочков, чтобы шпинат продолжал расти и вырабатывать новые листья.

Шпинат также считается очень полезной зеленью, так как в нем много витаминов и минералов. Его активно используют не только как добавку к разным блюдам, но и как активный ингредиент.

Руккола

Это растение тоже растет очень быстро и неприхотливо к погодным условиям. В теплом климате руккола растет очень быстро и для этого нужно совсем немного - солнечный свет, умеренная влажность почвы, дренированный грунт.

Сбор урожая можно проводить уже через 3-4 недели после посадки, когда листочки достигнут высоты в 10-15 см.

Эта зелень популярна в кулинарии, так как у нее особенный пряный вкус и аромат. Ее добавляют в салаты, на бутерброды, к мясным блюдам.

Кинза

Любимая специя во многих кухнях мира. Она - многолетняя, но ее обычно выращивают в Украине как однолетнюю, так как более суровую и снежную зиму эта зелень плохо переносит. А вот теплая погода с умеренным дождями - отличная среда для быстрого роста этой зелени.

Для кинзы очень важен влажный и дренированный грунт, регулярный полив.

Кинза содержит много полезных витаминов и минералов, ее используют для супов, блюд из мяса, а особенно она хорошо раскрывает свой вкус и аромат в разнообразных соусах.

Зеленый лук

Зеленый лук стараются выращивать круглый год, так как эта зелень просто незаменима в рационе и содержит много витаминов и минералов. В открытом грунте такой лук можно выращивать до конца сентября, а зимой - на балконах или в теплице.

Для такого лука нужен солнечный свет, тепло, влажная почва. Перья зеленого лука можно собирать уже через 3-4 недели после посадки.

Листовой салат

Это растение однолетнее, которое быстро растет и развивается. Листья можно собирать уже через несколько недель после посадки. Для посадки в августе стоит выбирать салат ранних или поздних сортов (ампельный, кресс-салат), так как они более адаптированы к перепадам температур.

В целом, салат любит прохладный климат, поэтому стоит посадить его в тени. Но не забывайте эту зелень регулярно поливать, особенно в жаркие дни. Недостаточность влаги может вызвать горечь листьев.