5 самых необычных гибридов овощей и фруктов, которые реально выращивают. Вы бы решились это есть?

Современная селекция позволяет создавать уникальные гибриды овощей и фруктов, которые сочетают в себе лучшие свойства своих родительских видов. Такие гибриды не только удивляют внешним видом, но и предлагают новые вкусы и текстуры.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о пяти самых впечатляющих гибридах, которые действительно выращивают и потребляют.

Лаймкват: гибрид лайма и кумквата

Лаймкват - это гибрид лайма и кумквата, созданный с целью совместить цитрусовую свежесть лайма и сладость кумквата. Этот фрукт небольшого размера (примерно 3-4 см в диаметре) имеет тонкую съедобную кожуру, что делает его удобным для потребления целым, без необходимости очищать.

Лаймкват отличается высоким содержанием витамина C, антиоксидантов и клетчатки, что способствует укреплению иммунной системы, улучшению пищеварения и омоложению кожи. Он содержит примерно 30-40 калорий на 100 граммов фрукта, что делает его отличным дополнением к диетам для тех, кто следит за своим питанием.

Лаймкват (фото: Википедия)

Плуот: гибрид сливы и абрикоса

Плуот - это гибрид, выведенный путем скрещивания сливы и абрикоса. Он имеет интенсивный вкус абрикоса с легкой кислинкой сливы, а внешний вид - это нечто среднее между двумя родительскими фруктами.

Плуот был выведен в США в середине XX века. Он содержит большое количество полезных антиоксидантов, которые поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы.

Калорийность плуота составляет около 50 калорий на 100 г. Плуот стал очень популярным в кулинарии, поскольку его используют как в свежем виде, так и для изготовления варенья, компотов и десертов. Плоды этого гибрида богаты витамином C, что помогает укрепить иммунитет.

Плуот (фото: Википедия)

Йошта: гибрид черной смородины и крыжовника

Йошта - это гибрид черной смородины и крыжовника, который сочетает в себе вкус и аромат обеих ягод. Его вывели в Германии в середине XX века. Йошта имеет темно-фиолетовую кожуру и кисло-сладкий вкус.

Этот гибрид выращивается благодаря перекрестному опылению двух растений, что дает плодам уникальные вкусовые свойства. Йошта содержит высокое количество витаминов C и K, а также антиоксидантов, помогающих укреплять иммунную систему и улучшать состояние кожи. Калорийность йошты составляет примерно 50 калорий на 100 г.

Йошта (фото: Википедия)

Неши: и яблоко, и груша

Неши - это уникальный гибрид яблока и груши, который на протяжении веков культивируется в Азии. Его еще называют азиатской, песочной, водяной или японской грушей.

Плод имеет вид круглого яблока, но на вкус напоминает сочную, хрустящую грушу. Цвет фруктов варьируется от бледно-зеленого до оранжевого, а текстура - более твердая, чем у обычной груши, что позволяет ему лучше переносить транспортировку и хранение.

Неши содержит много воды, поэтому лучше всего его употреблять в свежем виде или добавлять в салаты, а вот для термической обработки он не подходит. Кроме того, его подают как закуску к вину вместе с виноградом и сыром. Популярные разновидности этого фрукта выращиваются в США, Австралии, Новой Зеландии, Чили, Франции и на Кипре.

Неши (фото: Nevsedoma.com.ua)

Юзу: необычный мандарин

Юзу - это гибрид мандарина и ичангской папеды, известный своим ярким ароматом и кислым вкусом. Этот фрукт, размером с мандарин и с характерной бугристой кожурой, имеет желтый или зеленоватый оттенок. Он использовался японцами еще с VII века, когда буддийские монахи привезли его с материка на острова Японии.

Юзу популярно не только в Японии, но и в Корее и Китае, где его добавляют в различные блюда, в частности в супы и мясные блюда. Особенно популярна цедра юзу, которую используют как приправу или добавляют в десерты, сиропы и джемы.

Юзу (фото: Википедия)