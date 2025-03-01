"Фарфоровая война": когда в Украине можно будет посмотреть фильм-номинант на "Оскар"

Искусство вопреки войне

Несмотря на непрерывный грохот истребителей и обстрелы, трое харьковских художников продолжают творить. Они находят красоту среди руин, доказывая, что даже в самые темные времена искусство и жажда жизни - неуничтожимы.

Кто стоит за фильмом?

Режиссеры ленты - Слава Леонтьев и Брендан Белломо. Для них это дебют в полнометражном кино.

Леонтьев, художник-график, который работает с фарфором, стал одним из героев фильма. Его сорежиссер Белломо - американский кинематографист, лауреат Студенческой премии Американской киноакадемии за короткометражную ленту "Живой рассказ" 2009 года. Кадр из фильма "Фарфоровая война" (Артхаус Трафик)

Признание и награды

Мировая премьера "Фарфоровой войны", созданной в копродукции Украины, США и Австралии, состоялась на "Санденсе-2024". Там лента получила Гран-при жюри конкурса американской документалистики.

В целом фильм уже имеет более 50 наград и отличий, в частности на кинофестивалях в Карловых Варах, Сан-Франциско, Кливленде, Сиэтле, а также на Hot Docs, Cinema Eye Honors, премия Гильдии режиссеров США и другие. А издание Deadline включило его в топ-10 документалок прошлого года. Кадр из фильма "Фарфоровая война" (Артхаус Трафик)

Что говорят критики?

Фильм получил высокие оценки от первых зрителей и журналистов. В частности Hollywood Reporter пишет, что "в фильме много красоты, за которой стоит выразительный художественный подход", а Screen Daily назвал ленту "личной исповедью, почти как живой альбом воспоминаний, который постепенно наполняется новыми образами".

Вас может заинтересовать