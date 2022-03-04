ru ua
Пт, 04 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Через війну з Україною: Porsche припинив постачання автомобілів до Росії

Новость на русском →
П'ятниця 04 березня 2022 18:41
Через війну з Україною: Porsche припинив постачання автомобілів до Росії Кросовер Porsche Macan T (Фото: Porsche)
Автор: Олександр Мороз

Компанія Porsche оголосила про припинення постачання автомобілів до Росії у зв'язку з війною в Україні. На офіційному сайті німецького автовиробника зазначено, що рішення набуває чинності негайно.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Porsche.

"У зв'язку зі сформованою ситуацією компанія негайно припинила постачання своїх автомобілів в Росію. Porsche засновує свої рішення на загальній ситуації, яка характеризується великою невизначеністю і нинішніми потрясіннями", — туманно заявили в Porsche. Але всі все зрозуміли.

Раніше про припинення постачання автомобілів в Росію і зупинці виробництва на підприємствах в Калузі та Нижньому Новгороді оголосили "колеги" Porsche по концерну – марки Volkswagen і Skoda.

Через війну з Україною: Porsche припинив постачання автомобілів до Росії

Кросовер Porsche Macan T

Російська дилерська мережа Porsche представлена 26 центрами у 20 містах. Примітно, що на місцевому ринку традиційно був представлений повний модельний ряд бренду. Дебютував в середині минулого місяця Porsche Macan T встиг навіть отримати цінник в рублях. Але в Росію вже не приїде.

Відзначимо також, що Porsche був змушений зупинити випуск автомобілів на своєму підприємстві в Лейпцигу - через брак комплектів електропроводки Українського Виробництва.

Нагадаємо, що концерн Volkswagen зупинив постачання нових автомобілів російським дилерським центрам. Йдеться про машини, вже знаходяться в Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Porsche
Точки зору
Олег Назаренко
Від перекупів до комісійної торгівлі: як розвиватиметься в Україні ринок вживаних автомобілів
Олег Назаренко
генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів та дилерів
Марина Китіна
Електромобілів більше – зарядок менше: що відбувається в Україні із зарядною інфраструктурою
Марина Китіна
експерт транспортних інновацій
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору