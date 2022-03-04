Через війну з Україною: Porsche припинив постачання автомобілів до Росії

Компанія Porsche оголосила про припинення постачання автомобілів до Росії у зв'язку з війною в Україні. На офіційному сайті німецького автовиробника зазначено, що рішення набуває чинності негайно.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Porsche.

"У зв'язку зі сформованою ситуацією компанія негайно припинила постачання своїх автомобілів в Росію. Porsche засновує свої рішення на загальній ситуації, яка характеризується великою невизначеністю і нинішніми потрясіннями", — туманно заявили в Porsche. Але всі все зрозуміли.

Раніше про припинення постачання автомобілів в Росію і зупинці виробництва на підприємствах в Калузі та Нижньому Новгороді оголосили "колеги" Porsche по концерну – марки Volkswagen і Skoda.

Кросовер Porsche Macan T

Російська дилерська мережа Porsche представлена 26 центрами у 20 містах. Примітно, що на місцевому ринку традиційно був представлений повний модельний ряд бренду. Дебютував в середині минулого місяця Porsche Macan T встиг навіть отримати цінник в рублях. Але в Росію вже не приїде.

Відзначимо також, що Porsche був змушений зупинити випуск автомобілів на своєму підприємстві в Лейпцигу - через брак комплектів електропроводки Українського Виробництва.

Нагадаємо, що концерн Volkswagen зупинив постачання нових автомобілів російським дилерським центрам. Йдеться про машини, вже знаходяться в Росії.